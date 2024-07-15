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Политика ,  
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Премьер Эстонии и правительство подали в отставку

Премьер Эстонии Кая Каллас и правительство страны подали в отставку
Кая Каллас
Кая Каллас (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас и члены правительства страны подали в отставку, но продолжат исполнять свои обязанности до вступления в должность нового кабмина, сообщает Delfi.

Отставка Каллас связана с ее назначением на пост главы внешнеполитической службы Евросоюза и вице-президента Еврокомиссии.

«Всем грустно покидать этот дом. Очень тяжелая работа, но и очень интересная, так что мне, конечно, будет ее не хватать, но сейчас — новые вызовы», — сказала журналистам Delfi премьер-министр во время пресс-конференции.

По словам Каллас, «хороших времен и не было» на посту премьер-министра, поскольку все время было сложно и тяжело. Труднее всего пришлось во время пандемии коронавируса, когда приходилось сохранять общественную жизнь и следить за нагрузкой в больницах.

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Фото:Sean Gallup / Getty Images

В конце июня лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе согласовали назначения на ключевые должности в структурах союза. Главой Еврокомиссии осталась Урсула фон дер Ляйен, возглавлявшего с 2019 года Евросовет Шарля Мишеля сменил экс-премьер Португалии Антониу Кошта. Тогда же выбрали и Каллас на должность верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, отвечающего за внешнюю политику союза.

Каллас — сторонница крайне резкого курса в отношении Москвы; в феврале она была объявлена МВД России в розыск за решения демонтировать в Эстонии памятники советского периода.

Как уточнил The Economist, некоторые европейские лидеры опасаются, что Каллас будет уделять слишком много внимания конфликту с Россией в ущерб отношениям с остальным миром. В то же время издание признает, что военная операция России на Украине повысила международный авторитет Каллас.

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Теги
Кая Каллас Эстония Еврокомиссия Евросоюз
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