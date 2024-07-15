Эстония предложила России измерить фарватер Нарвы из-за спора о буях

Буи на Нарве устанавливали ежегодно для разграничения территориальных вод. В этом году Россия не согласилась с координатами размещения буев и сняла спорные метки, что возмутило Эстонию

Фото: Sean Gallup / Getty Images

МИД Эстонии передал представителю российского посольства дипломатическую ноту с предложением провести совместный замер дна реки Нарвы, чтобы прекратить спор о расположении буев, обозначающих судоходный путь на реке, по которой проходит граница двух стран, передает ERR.

«Эстония, конечно, не согласна с таким способом решения разногласий, когда под покровом ночи вместо мирного диалога убираются буи. В дипломатическом сообщении Эстония призвала Россию разрешить возможные разногласия по поводу точного расположения буев путем совместного измерения фарватера», — заявили в министерстве.

РБК направил запрос в посольство России в Эстонии.

Буи на Нарве устанавливали ежегодно для разграничения территориальных вод двух стран. Начальник пограничного управления Восточной префектуры Эстонии Эрик Пургель говорил, что до начала конфликта на Украине их установка проводилась «по обоюдному согласию» двух стран, но с прошлого года Москва не соглашается с позицией Таллина.

Глава российского Ивангорода, расположенного на берегу Нарвы напротив одноименного эстонского города, Виктор Карпенко отмечал, что раньше в процессе размещения буев участвовали две стороны, работам на акватории предшествовала тематическая встреча. Эстония отправляла координаты установки России, которая согласовывала их, и потом буи устанавливали совместно.

Нынешний спор из-за буев возник в конце весны: в ночь на 23 мая, как сообщила эстонская сторона, Россия убрала 24 из 50 буев, которые были установлены за десять дней до этого. Всего должно было быть размещено 250 буев.

Карпенко рассказал, что эстонская сторона в апреле прислала координаты установки буев, российские пограничники в ходе анализа установили, что их собираются располагать на территории России. Эстонию об этом уведомили, неверно установленные буи были сняты.

Как писал 47news, буи появились на акватории нижнего течения Нарвы, у моста Дружбы рядом с Ивангородской крепостью и Нарвской ГЭС.