Прямую линию с Путиным снова совместят с пресс-конференцией

Как и в прошлом году, прямую линию с Путиным планируется объединить с большой пресс-конференцией, она состоится ближе к Новому году. В 2022-м мероприятие не проводили

Владимир Путин (Фото: Александр Казаков / РИА Новости)

Прямая линия с Владимиром Путиным в этом году пройдет зимой, ближе к Новому году, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это будет итоговое информационное мероприятие. Пока мы исходим из того, что это будет совмещенный формат — так же, как это было в прошлом году», — сказал он (цитата по ТАСС).

Предыдущая прямая линия прошла 14 декабря 2023 года, ее объединили с итоговой большой пресс-конференцией Путина. Трансляция длилась четыре часа и четыре минуты. В 2022 году ни то, ни другое мероприятие не проводили.

Путин ответил на несколько десятков из 3 млн вопросов, которые получили организаторы. Среди тем, которые затрагивал президент, были военные действия на Украине, его задачи на новый срок (в мае Путин в пятый раз вступил в должность), рост цен на продукты, обмен заключенными с США и др.

По данным Mediascope, совмещенные прямую линию и конференцию в телеэфире посмотрел каждый пятый житель городов России с населением больше 100 тыс. человек.