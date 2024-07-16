Голубев сообщил о четырех сбитых дронах на севере Ростовской области

ПВО сбили четыре дрона на севере Ростовской области

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили четыре беспилотника на севере Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Военные продолжают отражать воздушную атаку», — написал он в телеграм-канале.

В прошлый раз Ростовская область подверглась атаке украинского дрона около 4 утра 13 июля. В результате загорелась нефтебаза в Цимлянском районе. Пострадавших, по словам губернатора Голубева, не было.

Площадь пожара составила 200 кв. м, ему присвоили третий ранг сложности. К тушению привлекли пожарный поезд. К 10 часам утра того же дня возгорание было ликвидировано.