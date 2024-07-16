ПВО сбили четыре дрона на севере Ростовской области
Российские силы противовоздушной обороны уничтожили четыре беспилотника на севере Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.
«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Военные продолжают отражать воздушную атаку», — написал он в телеграм-канале.
В прошлый раз Ростовская область подверглась атаке украинского дрона около 4 утра 13 июля. В результате загорелась нефтебаза в Цимлянском районе. Пострадавших, по словам губернатора Голубева, не было.
Площадь пожара составила 200 кв. м, ему присвоили третий ранг сложности. К тушению привлекли пожарный поезд. К 10 часам утра того же дня возгорание было ликвидировано.
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