На заводе в Курской области начался пожар после атаки украинского дрона
Украинский дрон сбросил взрывчатку на завод в Курской области, в одном из цехов начался пожар. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в телеграм-канале.
«Сегодня ночью украинский коптер сбросил взрывное устройство на территорию завода низковольтной аппаратуры в Коренево», — написал Смирнов.
По его словам, никто из работников предприятия не пострадал. Однако в одном из технологических цехов произошло возгорание, его тушат пожарные расчеты из двух районов, добавил глава региона.
Кореневский завод низковольтной аппаратуры был основан в апреле 1945 года. Предприятие производит низковольтную и высоковольтную аппаратуру распределения и управления, аппараты защиты, используемые в различных отраслях промышленности и энергетики.
Завод расположен примерно в 25 км от границы с Сумской областью Украины.
Курская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. Так, 11 июля в поселке Теткино в результате атаки украинских военных были повреждены технические постройки на территории сахарного завода.
За сутки 14 июля российские военные перехватили и уничтожили над регионом 15 украинских беспилотников.
Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня
Трудности найма. Как подбирают и удерживают производственный персонал
Тренды производства и торговли минеральными удобрениями
Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации
На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности
Живой организм. Кто и зачем развивает биотехнологии в России
Четыре кита цифровизации. На что делают ставку компании-лидеры
Фактор успеха. От чего зависят результаты цифровой трансформации