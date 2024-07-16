На заводе в Курской области начался пожар после атаки украинского дрона

Атаке беспилотника подвергся завод низковольтной аппаратуры, расположенный в курском поселке Коренево. Работники предприятия не пострадали, но в одном из цехов произошел пожар, рассказал врио губернатора

Фото: gubernator_46 / Telegram

Украинский дрон сбросил взрывчатку на завод в Курской области, в одном из цехов начался пожар. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в телеграм-канале.

«Сегодня ночью украинский коптер сбросил взрывное устройство на территорию завода низковольтной аппаратуры в Коренево», — написал Смирнов.

По его словам, никто из работников предприятия не пострадал. Однако в одном из технологических цехов произошло возгорание, его тушат пожарные расчеты из двух районов, добавил глава региона.

Кореневский завод низковольтной аппаратуры был основан в апреле 1945 года. Предприятие производит низковольтную и высоковольтную аппаратуру распределения и управления, аппараты защиты, используемые в различных отраслях промышленности и энергетики. Завод расположен примерно в 25 км от границы с Сумской областью Украины.

Курская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. Так, 11 июля в поселке Теткино в результате атаки украинских военных были повреждены технические постройки на территории сахарного завода.

За сутки 14 июля российские военные перехватили и уничтожили над регионом 15 украинских беспилотников.