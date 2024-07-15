Глава Севастополя сообщил об отражении атаки дронов

Атаку беспилотников отражают в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По предварительным данным, один дрон сбили у мыса Фиолент, расположенном на юго-западном побережье Крыма. Осколки сбитого аппарата упали на территории частного дома, добавил Развожаев.

Позднее губернатор уточнил, что никто не пострадал, на месте падения обломков работают оперативные службы.

Незадолго до атаки на Крымском мосту перекрыли движение автомобилей.

После начала Россией военной операции на Украине приграничные регионы регулярно попадает под атаки дронов.

Одна из наиболее масштабных атак на Севастополь произошла 23 июня. Тогда украинские военные нанесли удар пятью баллистическими ракетами ATACMS. В результате атаки погибли четыре человека, включая двоих детей, более 150 пострадали.