Над Воронежской областью сбили украинский беспилотник

Российские силы противовоздушной обороны сбили над Воронежской областью украинский беспилотник, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Над территорией Воронежской области дежурными силами ПВО обнаружен и уничтожен БПЛА самолетного типа», — написал Гусев в телеграм-канале.

Он уточнил, что, по предварительным данным, никто не пострадал, разрушений нет. Кроме того, опасность атаки дронов в области не объявлялась.

Этой же ночью украинский беспилотник атаковал Курскую область. Дрон сбросил взрывное устройство на территорию завода низковольтной аппаратуры в поселке Коренево. Работники предприятия не пострадали, но в одном из цехов произошел пожар. Его тушат пожарные расчеты из двух районов, рассказал врио губернатора региона Алексей Смирнов.