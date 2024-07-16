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Военная операция на Украине ,  
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Над Воронежской областью сбили украинский беспилотник

Воронежский губернатор сообщил о сбитом украинском беспилотнике
Сюжет
Военная операция на Украине

Российские силы противовоздушной обороны сбили над Воронежской областью украинский беспилотник, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Над территорией Воронежской области дежурными силами ПВО обнаружен и уничтожен БПЛА самолетного типа», — написал Гусев в телеграм-канале.

Он уточнил, что, по предварительным данным, никто не пострадал, разрушений нет. Кроме того, опасность атаки дронов в области не объявлялась.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Этой же ночью украинский беспилотник атаковал Курскую область. Дрон сбросил взрывное устройство на территорию завода низковольтной аппаратуры в поселке Коренево. Работники предприятия не пострадали, но в одном из цехов произошел пожар. Его тушат пожарные расчеты из двух районов, рассказал врио губернатора региона Алексей Смирнов.

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Теги
Воронежская область беспилотники дроны Александр Гусев Украина
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