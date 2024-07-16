Над Воронежской областью сбили украинский беспилотник
Российские силы противовоздушной обороны сбили над Воронежской областью украинский беспилотник, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«Над территорией Воронежской области дежурными силами ПВО обнаружен и уничтожен БПЛА самолетного типа», — написал Гусев в телеграм-канале.
Он уточнил, что, по предварительным данным, никто не пострадал, разрушений нет. Кроме того, опасность атаки дронов в области не объявлялась.
Этой же ночью украинский беспилотник атаковал Курскую область. Дрон сбросил взрывное устройство на территорию завода низковольтной аппаратуры в поселке Коренево. Работники предприятия не пострадали, но в одном из цехов произошел пожар. Его тушат пожарные расчеты из двух районов, рассказал врио губернатора региона Алексей Смирнов.
Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня
Трудности найма. Как подбирают и удерживают производственный персонал
Тренды производства и торговли минеральными удобрениями
Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации
На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности
Живой организм. Кто и зачем развивает биотехнологии в России
Четыре кита цифровизации. На что делают ставку компании-лидеры
Фактор успеха. От чего зависят результаты цифровой трансформации