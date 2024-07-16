США обеспокоились передачей Россией «уроков» борьбы с оружием Запада

Россия подавляет некоторые передовые военные технологии США, переданные Украине, так что следует выяснить, не узнал ли Китай, как это повторить, задумались в Конгрессе

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Необходимо раскрыть информацию, делилась ли Россия с Китаем опытом борьбы с американским вооружением в боях с украинской армией, потребовал спецкомитет палаты представителей Конгресса США по Китаю у советника президента по национальной безопасности Джейка Салливана. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Российские технологии, которые нейтрализуют некоторые американские разработки, вероятно, попадут в Китай, включая российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с высокоточными боеприпасами США, предположили авторы обращения — председатель комитета республиканец Джон Муленар и высокопоставленный демократ Раджа Кришнамурти.

Конгрессмены отметили упоминания журналистами и экспертами «тревожных уровней адаптации России», которые подорвали эффективность нескольких систем вооружений США. Конгрессмены попросили Салливана оценить способность Москвы противодействовать американскому оружию, размещенному на Украине, и степень, в которой Россия поделилась «извлеченными уроками» с Китаем, а также любые действия Пекина по повторению российских военных инноваций.

«Мы должны предвидеть и действовать исходя из предположения, что Россия передает Китаю информацию об уязвимостях или противодействии американским и союзническим системам вооружений», — сказано в письме.

О проблемах с использованием украинской армией высокоточных систем огня, полученных из США, писали New York Times, Washington Post, Wall Street Journal и другие западные издания.

Речь идет об артиллерийских снарядах с GPS-наведением Excalibur (запускаются из гаубицы), ракеты GMLRS М30/М31 (запускаются с РСЗО HIMARS) и авиабомбы JDAM (запускаются с самолетов), уточняла WP. По ее сведениям, эффективность снарядов Excalibur упала за несколько месяцев ниже 10%, после чего ВСУ перестали их использовать. Киев обратился за помощью в Пентагон.

Как объяснила WSJ, российские военные используют средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), с помощью которых выводят из строя поставляемое западными странами высокоточное оружие. «Вероятно, мы сделали неверные предположения, потому что в течение последних 20 лет мы применяли высокоточное оружие против людей, которые ничего не могли с этим поделать», — считает бывший командующий американскими вооруженными силами в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес. Он отметил, что теперь эти снаряды используются против «против равного нам противника, и у России и Китая действительно есть такие возможности».

Россия осуждает поставки на Украину западного оружия и настаивает на том, что оно не сможет переломить ход конфликта.