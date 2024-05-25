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Военная операция на Украине ,  
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Киев признал неэффективность западного оружия из-за российских помех

WP: российские системы помех РЭБ сделали неэффективным западное оружие ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Снаряды Excalibur и некоторые передовые образцы вооружений, полученные Украиной от США, потеряли более 90% от былой эффективности из-за российской системы РЭБ, выяснила WP. В Киеве отметили, что на Западе «начинают беспокоиться»
Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters
Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Многие американские боеприпасы со спутниковым наведением теряют эффективность на Украине в условиях работы российской системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом пишет Washington Post (WP) с опорой на конфиденциальные оценки властей Украины и слова украинских военных чиновников.

Создание помех помешало таким современным вооружениям, как артиллерийские снаряды с GPS-наведением Excalibur (запускаются с гаубицы), ракеты GMLRS М30/М31 (запускаются с РСЗО HIMARS) и авиабомбы JDAM (запускаются с самолетов). Это вынудило Киев срочно обращаться в Пентагон за обновлениями от производителей. Согласно украинским оценкам, эффективность снарядов Excalibur упала за несколько месяцев ниже 10%, после чего ВСУ перестали их использовать.

«Технология Excalibur в существующих версиях утратила свой потенциал», — сказано в конфиденциальных документах, выяснила WP. Там также отмечается, что высокая репутация этого оружия, описываемая фразой «один выстрел — одна цель», разрушена опытом столкновения с российской армией.

«Я не говорю, что раньше никто не беспокоился по этому поводу, но теперь они начинают беспокоиться», — отметил в беседе с изданием высокопоставленный украинский военный чиновник. Опрошенные WP чиновники поделились ожиданиями в увеличении числа систем, которые потеряют эффективность к концу года. «Русские научатся с этим бороться. Вот как ведется гонка вооружений», — предупредил один из них.

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Фото:Reuters

HIMARS из-за помех «стали совершенно неэффективными», добавил собеседник газеты. Украинские власти все еще считают эти системы эффективными, но источник WP указал: помехи могут привести к тому, что снаряды промахиваются мимо цели на 15 метров и более. Если удар наносится по понтонному мосту, привел он пример, дорогие боеприпасы просто падают в воду.

После того, как украинские военные сообщили о проблемах с Excalibur, американская сторона просто перестала их поставлять из-за высокой частоты отказов, рассказали WP украинские источники. В случае с JDAM производитель выпустил обновление программного обеспечения и ВСУ продолжили их использовать.

Отчеты о проблемах с использованием оружия были составлены Киевом в период с прошлой осени по апрель 2024 года. Документацию направили США и другим поставщикам вооружений, чтобы совместно с производителями выработать решение. Украинские чиновники рассказали WP, что столкнулись со сложным бюрократическим аппаратом, пытаясь решить поставленную задачу, это замедлило процесс.

В Пентагоне ожидали успешность работы российской системы РЭБ, признал собеседник издания в ведомстве. Он заверил, что Вашингтон продолжает следить за ситуацией и реагировать на нее для обеспечения наибольшей эффективности. Источник отверг сведения о бюрократических проблемах и заявил, что порой решения предлагались Киеву в течение нескольких дней или даже часов.

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Минобороны России регулярно отчитывается о перехвате западных ракет и боеприпасов.

О существенном прогрессе в использовании систем создания помех этой весной сообщала New York Times. Как рассказала газета, «какое-то время» украинцы на линии фронта активно использовали беспилотники-камикадзе — «оружие казалось им эффективной альтернативой артиллерийским снарядам». Однако теперь улучшенные средства РЭБ российской армии «ставят Украину в невыгодное положение». Один из украинских операторов БПЛА рассказал, что порой «все идет гладко», но в следующие дни «оборудование ломается, дроны хрупкие и возникают помехи».

В декабре президент России Владимир Путин сказал о создании в России новых комплексов РЭБ, которые превосходят зарубежные аналоги.

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РЭБ Украина спутниковая связь GMLRS РСЗО HIMARS
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