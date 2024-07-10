WSJ описала тактику России по защите от высокоточного оружия США

Российские средства РЭБ вывели из строя некоторые виды высокоточного оружия, включая снаряды M982 Excalibur и боеприпасы GLSDB, в итоге ВСУ пришлось отказаться от их применения, пишет WSJ

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Российские военные с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) выводят из строя поставляемое западными странами высокоточное оружие, включая 155-миллиметровые снаряды M982 Excalibur, управляемые с помощьюGPS, пишет The Wall Street Journal. В результате эти боеприпасы (разработка американской компании RTX и британской BAE Systems), которые Вооруженные силы Украины применяли с лета 2022 года, к середине прошлого года оказались практически бесполезными и больше не используются, рассказали украинские командиры.

По словам украинских военных, российские средства РЭБ также успешно глушат системы GPS-наведения ракет американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

Кроме того, в последние месяцы вышли из строя высокоточные боеприпасы GLSDB, разработанные Boeing и шведской Saab, также отчасти из-за средств РЭБ, говорят украинские и западные чиновники. Они нуждаются в ремонте и больше не применяются.

Как пишет газета, ВСУ сейчас продолжают использовать американские дальнобойные ракеты — американские ATACMS и англо-французские Storm Shadow. Однако, по мнению украинских военных и западных экспертов, это лишь вопрос времени, когда российские военные снизят их точность.

«Вероятно, мы сделали неверные предположения, потому что в течение последних 20 лет мы применяли высокоточное оружие против людей, которые ничего не могли с этим поделать», — считает бывший командующий американскими вооруженными силами в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес. «Теперь мы делаем это против равного нам противника, и у России и Китая действительно есть такие возможности», — отметил он.

В мае о том, что украинской армии пришлось отказаться от использования некоторых видов американского высокоточного оружия из-за снижения его эффективности, писала The Washington Post со ссылкой на источники в украинском военном руководстве и конфиденциальные отчеты. По информации издания, российские средства РЭБ глушат системы наведения снарядов Excalibur и ракетных систем HIMARS. В итоге украинские военные были вынуждены отказаться от использования Excalibur после того, как их точность за несколько месяцев снизилась до менее чем 10% попаданий в цель.

«Русские развернули средства РЭБ, отключили спутниковые сигналы, и HIMARS стали совершенно неэффективны», — говорил высокопоставленный украинский военный. По его словам, это привело к тому, что очень дорогие снаряды стали все чаще применять для поражения менее приоритетных целей.

Высокопоставленный представитель Пентагона заявил WP, что там знали, что некоторые высокоточные боеприпасы будут подавлены российской РЭБ, поэтому США работали с Украиной над оттачиванием тактики и техники их применения.

Россия осуждает поставки на Украину западного оружия и настаивает на том, что оно не сможет переломить ход конфликта. Президент Владимир Путин, говоря о передаче Киеву ракет ATACMS, заявлял, что российские войска смогут отбить атаки с применением этих ракет, и подчеркивал: «США все больше и больше лично втягиваются в этот конфликт, это очевидная вещь».