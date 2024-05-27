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Военная операция на Украине ,  
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NYT узнала об отказе ВСУ от «неэффективного» высокоточного оружия из США

NYT: ВСУ отказываются от высокоточного оружия из США, потерявшего эффективность
Сюжет
Военная операция на Украине
Из-за «адаптации» российских систем РЭБ многие виды высокоточного оружия, поставляемого на Украину из США, потеряли свою эффективность и больше не применяются в войсках, узнала NYT. Россия критикует передачу любого оружия Киеву
Фото: Chad Menegay / Zuma / ТАСС
Фото: Chad Menegay / Zuma / ТАСС

Некоторые виды американского высокоточного оружия, переданные Украине, оказались неэффективными в бою, кроме того, их точность в последнее время сильно снизилась из-за российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на опрошенных военных ВСУ и секретные отчеты украинского командования.

В этих отчетах, в частности, говорится, что если в начале поставок высокоточное оружие из США показывало высокую эффективность, то в последнее время российские войска «адаптировались». В качестве примера приводятся 155-мм управляемые артиллерийские снаряды «Экскалибур» (Excalibur), растерявшие эффективность из-за РЭБов.

Два командира артиллерийских расчетов ВСУ подтвердили NYT, что вынуждены были прекратить использование этих снарядов. Более того, по словам украинских командиров, часть поставленного им западного оружия «выходила из строя ценой человеческих жизней».

Младший научный сотрудник лондонского Королевского института объединенных оборонных служб (RUSI), специалист в области радиоэлектронной борьбы Томас Витингтон уточнил газете, что российские РЭБы, по видимому, научились глушить сигналы GPS, который управляет программным обеспечением наведения «Эскалибуров».

Как отмечает NYT, ранее украинские военные также жаловались на проблемы с высокоточными боеприпасами JDAM и снарядами для HIMARS. Кроме этого, согласно секретному отчету, проблемы также возникли в работе высокоточных бомб GLSDB.

Источник NYT в Пентагоне сообщил, что США «прекрасно осознают» наращивание Россией возможностей в области РЭБ. При этом, по его словам, американское оборонное ведомство работает в тесном сотрудничестве с Киевом и «помогает Украине оставаться эффективной в очень сложной среде». Россия критикует западные страны, поставляющие оружие Киеву, отмечая, что это не изменит исхода конфликта, но только затянет его.

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Фото:Нина Ляшонок / Global Look Press

О том, что Россия имеет преимущество перед Украиной в радиоэлектронной борьбе, еще летом сообщал спикер украинских Военно-воздушных сил Юрий Игнат. «К сожалению, в этом плане <...> [ВС России] далеко опередили нас. Беспилотник не нужно сбивать зенитными ракетами или зенитными орудиями. Можно просто заставить его приземлиться, перехватить средствами РЭБ», — отмечал Игнат.

По данным NYT, российские средства РЭБ сегодня способны как подавлять украинские сигналы, так и вещать на их частотах. Вместе с этим российская армия демонстрирует лучшую координацию между своими подразделениями, пишет газета.

В декабре президент России Владимир Путин сообщил, что в России создали новые комплексы РЭБ, которые превосходят зарубежные аналоги. Вместе с этим он пообещал разобраться с нехваткой таких систем линии фронта. «Да, их может не хватать где-то в какой-то момент в какой-то конкретной части. Я еще раз проговорю: протяженность линии соприкосновения свыше 2 тыс. км. В зоне боевых действий находятся 617 тыс. человек. Поэтому, конечно, где-то могут быть сбои», — отмечал глава государства.

NYT узнала об отказе ВСУ от «неэффективного» высокоточного оружия из США
NYT узнала об отказе ВСУ от «неэффективного» высокоточного оружия из США

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
высокоточное оружие США Украина РЭБ поставки оружия Военная операция на Украине
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