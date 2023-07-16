В Луганске произошло несколько взрывов

В Луганске произошли несколько взрывов. Марочко предположил, что город могли атаковать дальнобойной ракетой с кассетной частью. Ранее по Луганску наносили удары дальнобойными Storm Shadow

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Украинские силы нанесли удар по Луганску, утверждает полковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Ориентировочно в 10:00 мск на юго-западе города Луганска <...> были раскатистые взрывы, очень похожие на разрывы кассетных боеприпасов, то есть взрыв не один был, а их было большое количество и практически одновременно. Могу предположить, что это была дальнобойная ракета, но с кассетной частью. Но какая именно была использована ракета украинскими боевиками, не могу пока сказать точно», — сказал он.

«РИА Новости» и «Известия» со ссылкой на корреспондентов также пишут, что в городе были слышны громкие взрывы. Они произошли на окраине, в районе Южных кварталов.

Кассетные снаряды украинской армии передали США. Об их передаче обе стороны объявили 13 июля. Командующий группировкой «Таврия» ВСУ генерал Александр Тарнавский тогда утверждал, что Киев еще не применял эти снаряды, однако российская сторона к тому моменту уже как минимум дважды заявила, что ВСУ использовали эти снаряды, например, при обстреле Токмака в Запорожской области.

Президент Владимир Путин заявил 16 июля корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину, что Россия до сих пор не применяла кассетные снаряды, но если Украина будет использовать их, то Москва оставляет за собой право на «зеркальные» действия.

Луганск, который находится примерно в 100 км от текущей линии соприкосновения, ранее подвергался ударам дальнобойными ракетами Storm Shadow, которые ВСУ получили от Британии в мае.