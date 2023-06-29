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ФСБ задержала жительницу Луганска по подозрению в шпионаже

ФСБ задержала в Луганске гражданку Украины по подозрению в шпионаже
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

В Луганске задержали гражданку Украины по подозрению в шпионаже (ст. 276 УК), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на УФСБ России по ЛНР.

По данным спецслужбы, она собирала и передавала Украине данные о передвижении и местах дислокации подразделений Народной милиции ЛНР (существовала до присоединения республики к России) и Вооруженных сил России по заданию человека, «действовавшего в интересах» Главного управления разведки Минобороны Украины.

7 июня Лефортовский суд арестовал иностранца по фамилии Матюхин по статье о шпионаже. 20 июня ФСБ отчиталась о задержании в Нальчике 44-летнего гражданина Украины, которого спецслужба заподозрила в сборе по заданию СБУ сведений военного характера. Спустя еще несколько дней в Москве задержали женщину по фамилии Ищук — ее тоже заподозрили в этом преступлении.

Ст. 276 УК предусматривает до 20 лет лишения свободы. Дела по ней заводят против иностранцев или лиц без гражданства.

Теги
ЛНР ФСБ Луганск Украина шпионаж
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