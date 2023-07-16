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WP назвала главную уязвимость «Леопардов» на Украине

WP: минные поля показали уязвимость боевых машин Bradley и танков Leopard на Украине
Минные поля показали уязвимость западной военной техники, в том числе танков Leopard, в ходе боевых действий на Украине, пишет WP. Шойгу ранее говорил, что с начала наступления ВСУ потеряли более 1,2 тыс. единиц техники
Фото: Friedemann Vogel / DPA / ТАСС
Фото: Friedemann Vogel / DPA / ТАСС

Минные поля выявили уязвимость западной военной техники в ходе боевых действий на Украине, пишет The Washington Post со ссылкой на опрошенных военных и экспертов.

«Сражения на минных полях выявили уязвимость бронетранспортеров и танков — особенно недавно прибывших американских боевых машин Bradley и немецких танков Leopard», — говорится в статье.

WP уточняет, что эту военную технику официальные лица «приветствовали и воспринимали как решающую для Украины», однако, подрыв на минах нескольких бронемашин создает скопление техники в одном месте, в результате чего она становится легкой мишенью для российских вертолетов и противотанковых ракет.

Один из командиров ВСУ также сообщил изданию о трудностях с использованием западной техники для разминирования, поскольку она слишком «большая и шумная» и легко становится целью для российских сил. «Когда противник увидит перед собой даже танк «Леопард» и спецтехнику, он в первую очередь уничтожит спецтехнику. Потому что без нее все остальные не пройдут. И всего за пару дней наступления было уничтожено несколько таких машин вместе с их экипажами», — отметил украинский офицер.

Российское Минобороны отчитывается об отражении атак ВСУ с начала июня. Президент России Владимир Путин уточнял, что украинское контрнаступление началось 4 июня, однако, по его словам, ВСУ не удалось прорвать российский фронт. Он отмечал, что потери украинских войск превышают «классические» показатели «три к одному».

11 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в ходе контрнаступления ВСУ потеряли свыше 26 тыс. военнослужащих и 1,2 тыс. единиц техники, в том числе 17 танков Leopard и пять французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley.

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В Киеве признавали трудности в ходе контрнаступления. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что оно идет «медленнее, чем хотелось бы», и отмечал, что российские войска оказывают серьезное сопротивление. В начале июля секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов объявил о смене стратегии ВСУ. По его словам, теперь задача украинских сил не продвижение, а «истощение российской армии».

Глава лондонской консалтинговой фирмы Mayak Intelligence Марк Галеотти в статье для Times отмечал, что медленный темп украинского контрнаступления связан с упорством российской армии и с тем, что она находится «в лучшей форме». Кроме того, по словам Галеотти, у российских военных «было время» для создания мощных оборонительных укреплений. Он пишет о так называемой линии Суровикина (генерал армии Сергей Суровикин — замкомандующего группировкой войск в зоне военной операции. — РБК) — обширной сети траншей, минных полей, колючей проволоки, танковых ловушек и огневых позиций, — предназначенной для замедления любой украинской атаки.

WP назвала главную уязвимость «Леопардов» на Украине
WP назвала главную уязвимость «Леопардов» на Украине

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
контрнаступление Украина танк Leopard Bradley мины Военная операция на Украине
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