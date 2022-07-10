Израиль заявил о переданном Байдену послании мира Саудовской Аравии
Президент США Джо Байден в ходе поездки в Саудовскую Аравию возьмет с собой послание «мира и надежды» от Израиля, заявил израильский премьер-министр Яир Лапид.
«Израиль обращается ко всем странам региона и призывает их наладить с нами связи, установить с нами отношения, изменить историю ради наших детей», — цитирует его новостной портал Ynet.
По словам Лапида, после визита в страну Байден прямым рейсом из Израиля вылетит в Саудовскую Аравию. Израильский премьер сообщил, что на переговорах с американским лидером в первую очередь планирует затронуть тему Ирана, поскольку тот, по словам Лапида, занимается обогащением урана.
«Израиль, со своей стороны, оставляет за собой полную свободу действий, политических и оперативных, в борьбе с иранской ядерной программой», — заявил он.
Поездка Байдена на Ближний Восток начнется 13 июля и продлится до 16 июля. Президент США посетит Израиль, Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию. Как уточняет Reuters, он встретится с саудовским королем Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом и наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.
Накануне своей поездки в газете The Washitgton Post вышла колонка Байдена о его визите в Саудовскую Аравию. Предстоящая поездка вызвала критику, однако, пишет американский лидер, США должны «противостоять российской агрессии», а для этого нужно взаимодействовать со странами, которые способны влиять на глобальные процессы. Саудовская Аравия, по его словам, является одной из таких стран.
Байден также сообщил, что станет первым президентом США, который напрямую вылетит из Израиля в саудовский город Джидда. «Это путешествие также станет небольшим символом зарождающихся отношений и шагов к нормализации отношений между Израилем и арабским миром, над углублением и расширением которых работает моя администрация», — отметил американский президент.