Израиль заявил о переданном Байдену послании мира Саудовской Аравии

Президент США в ближайшие дни начнет поездку на Ближний Восток, где посетит Израиль и Саудовскую Аравию

Яир Лапид (Фото: Maya Alleruzzo / AP)

Президент США Джо Байден в ходе поездки в Саудовскую Аравию возьмет с собой послание «мира и надежды» от Израиля, заявил израильский премьер-министр Яир Лапид.

«Израиль обращается ко всем странам региона и призывает их наладить с нами связи, установить с нами отношения, изменить историю ради наших детей», — цитирует его новостной портал Ynet.

По словам Лапида, после визита в страну Байден прямым рейсом из Израиля вылетит в Саудовскую Аравию. Израильский премьер сообщил, что на переговорах с американским лидером в первую очередь планирует затронуть тему Ирана, поскольку тот, по словам Лапида, занимается обогащением урана.

«Израиль, со своей стороны, оставляет за собой полную свободу действий, политических и оперативных, в борьбе с иранской ядерной программой», — заявил он.

Поездка Байдена на Ближний Восток начнется 13 июля и продлится до 16 июля. Президент США посетит Израиль, Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию. Как уточняет Reuters, он встретится с саудовским королем Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом и наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

Накануне своей поездки в газете The Washitgton Post вышла колонка Байдена о его визите в Саудовскую Аравию. Предстоящая поездка вызвала критику, однако, пишет американский лидер, США должны «противостоять российской агрессии», а для этого нужно взаимодействовать со странами, которые способны влиять на глобальные процессы. Саудовская Аравия, по его словам, является одной из таких стран.

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Байден также сообщил, что станет первым президентом США, который напрямую вылетит из Израиля в саудовский город Джидда. «Это путешествие также станет небольшим символом зарождающихся отношений и шагов к нормализации отношений между Израилем и арабским миром, над углублением и расширением которых работает моя администрация», — отметил американский президент.