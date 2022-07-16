Вучич ответил на слова украинского депутата о перевоспитании сербов

Президент Сербии Вучич пожелал Украине всего лучшего в ответ на угрозы перевоспитать его

Сербский президент указал на то, что Украина защищается, и пожелал украинскому народу всего лучшего в ответ на угрозы депутата Рады перевоспитать сербов

Александр Вучич (Фото: Geert Vanden Wijngaert / AP)

Президент Сербии Александр Вучич пожелал Украине всего лучшего в ответ на слова украинского депутата о намерении перевоспитать сербов из-за его слов о президенте России Владимире Путине, передает Nova.

«Украина защищается, и я желаю этой стране и ее народу всего самого лучшего, а что касается мести хорватам, пусть они делают свое дело», — сказал Вучич.

14 июля Вучич сделал несколько заявлений о военных действиях на Украине. Сербский президент счел, что сейчас весь западный мир воюет против русских через украинцев, поэтому вооруженный конфликт является почти мировым. Он указал на то, что Запад должен принять предложения Путина по ситуации в Донбассе.

«Я знаю, что нас ждет. Как только Владимир Путин закончит дела в Северске, Бахмуте и Соледаре, а затем на второй линии, Славянск — Краматорск — Авдеевка, последует его предложение. Если Запад не примет предложение, мы отправимся в ад, а они не примут его», — сказал он (цитата по Novosti.rs).

В ответ депутат Верховной рады Украины от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко пригрозил вместе с хорватами перевоспитать сербов после победы, следует из его поста в Telegram.

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Глава МВД Сербии Александр Вулин заявил, что Сербию и ее президента не смогут перевоспитать «последователи Степана Бандеры и хорватских нацистов», передавало «РИА Новости».

Тогда Гончаренко заявил, что Сербия не попадет в Евросоюз, так как не разделяет ценности Европы, а фанатеет от Путина и России. Кроме того, он называл Вучича несмелым и необучаемым, и пообещал «вылечить» его.

После того, как Вучич пожелал Украине всего лучшего, украинский депутат сказал, что пришло время «закрывать лавочку сплошной доброты и политкорректности».

«Союзники Путина доказывали хозяину свою верность. Болтали что угодно — знали, что мы промолчим. Так поступали мелкие деятели, но на уровне главы государства всех обогнала Сербия. Я не промолчал и объяснил: ее президенту пора научиться правильному мышлению и риторике», — написал Гончаренко.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Киев ввел военное положение и разорвал дипломатические отношения с Москвой. Представители 141 из 193 стран Генассамблеи ООН осудили действия российских властей, потребовали прекратить огонь и вывести войска.

Сербия и Венгрия отказались вводить санкции против России и поставлять Украине оружие. Они также не разрешили провозить оружие из других стран на Украину по своей территории.