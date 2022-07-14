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Вучич увидел риск «отправиться в ад» при отказе Запада от условий Путина

По мнению сербского лидера, президент России выдвинет свои условия после того, как «закончит дела» в ряде городов Донбасса, однако Запад не согласится на эти предложения
Александр Вучич
Александр Вучич (Фото: Zorana Jevtic / Reuters)

Если Запад не примет предложений России по Украине, в мире «начнется ад», заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире Pink TV.

«Я знаю, что нас ждет. Как только Владимир Путин закончит дела в Северске, Бахмуте и Соледаре, а затем на второй линии, Славянск — Краматорск — Авдеевка, последует его предложение. Если Запад не примет предложение, мы отправимся в ад, а они не примут его», — сказал он (цитата по Novosti.rs).

Конфликт на Украине можно считать почти мировым, так как России через Украину противостоит почти весь западный мир, заявил Вучич в том же интервью. Он выразил опасения насчет «второй части» конфликта 1990-х на Балканах. Вучич подчеркнул, что Белград должен «любой ценой» избежать военного развития событий в своем регионе.

По мнению сербского лидера, боевые действия на Украине продлятся больше года.

Вучич назвал конфликт на Украине почти мировым
Политика
Александр Вучич

Сербия после начала спецоперации не ввела санкций против России. В МВД страны поясняли, что Белград придерживается принципа уважения территориальной целостности, но отказывается от рестрикций в благодарность за многолетнюю поддержку со стороны Москвы. Глава ведомства Александр Вулин отметил, что Сербию пытаются шантажировать в связи с ее позицией. Президент страны подчеркивал, что та считает санкции неэффективным инструментом.

Теги
переговоры Сербия Александр Вучич
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