Вучич увидел риск «отправиться в ад» при отказе Запада от условий Путина

По мнению сербского лидера, президент России выдвинет свои условия после того, как «закончит дела» в ряде городов Донбасса, однако Запад не согласится на эти предложения

Александр Вучич (Фото: Zorana Jevtic / Reuters)

Если Запад не примет предложений России по Украине, в мире «начнется ад», заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире Pink TV.

«Я знаю, что нас ждет. Как только Владимир Путин закончит дела в Северске, Бахмуте и Соледаре, а затем на второй линии, Славянск — Краматорск — Авдеевка, последует его предложение. Если Запад не примет предложение, мы отправимся в ад, а они не примут его», — сказал он (цитата по Novosti.rs).

Конфликт на Украине можно считать почти мировым, так как России через Украину противостоит почти весь западный мир, заявил Вучич в том же интервью. Он выразил опасения насчет «второй части» конфликта 1990-х на Балканах. Вучич подчеркнул, что Белград должен «любой ценой» избежать военного развития событий в своем регионе.

По мнению сербского лидера, боевые действия на Украине продлятся больше года.

Сербия после начала спецоперации не ввела санкций против России. В МВД страны поясняли, что Белград придерживается принципа уважения территориальной целостности, но отказывается от рестрикций в благодарность за многолетнюю поддержку со стороны Москвы. Глава ведомства Александр Вулин отметил, что Сербию пытаются шантажировать в связи с ее позицией. Президент страны подчеркивал, что та считает санкции неэффективным инструментом.