Ереван сообщил о ранении военного при обстреле со стороны Баку

Фото: Артем Микрюков / Reuters

Армянский военный получил ранение при обстреле Вооруженными силами Азербайджана участка совместной границы, передает пресс-служба Минобороны Армении.

«28 мая около 10:40 подразделения азербайджанских ВС открыли огонь по армянским позициям, расположенным на юго-восточном участке армяно-азербайджанской границы, в результате чего огнестрельное ранение получил военнослужащий срочной службы, рядовой Давид Ваанович Варданян. Состояние военнослужащего оценивается как тяжелое», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве добавили, что нанесли ответный огонь по азербайджанским подразделениям.

В Минобороны Азербайджана информацию о ранении Варданяна назвали «ложной и не отражающей действительности».

Весной ситуация в Нагорном Карабахе вновь обострилась: в марте азербайджанские военные заняли армянское село Парух (азерб. Фарух), которое находится в зоне ответственности российских миротворцев. По данным Минобороны России, один армянский военный получил ранение.

В апреле Армения и Азербайджан впервые после окончания конфликта 2020 года начали обсуждать конкретные предложения о мирном договоре. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретились в Брюсселе и договорились создать двустороннюю комиссию по определению границ Армении и Азербайджана. 22 мая состоялась уже третья встреча сторон при участии председателя Европейского совета Шарля Мишеля.