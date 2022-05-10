Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле со стороны Армении
Вооруженные силы Армении вечером 9 мая обстреляли позиции азербайджанских военных, расположенные у населенного пункта Азизли Басаркечарского района, сообщило Минобороны Азербайджана.
Подразделения азербайджанской армии приняли «адекватные ответные меры», указало военное ведомство, отметив, что в личном составе и технике потерь нет.
«В настоящее время обстановка на указанном направлении стабильная, условия эксплуатации находятся под полным контролем наших подразделений», — говорится в сообщении.
Ереван назвал это заявление «не имеющим отношения к действительности». В Минобороны Армении сообщили, что ситуация на армяно-азербайджанской границе «относительно стабильна и находится под полным контролем» армянских Вооруженных сил.
Конфликт Азербайджана и Армении длится с 1991 года, когда Нагорный Карабах, население большинства районов которого составляют преимущественно армяне, провозгласил независимость от Баку. В ноябре 2020 года, после 44-дневного конфликта в регионе, Азербайджан и Армения при посредничестве России подписали соглашение о прекращении огня.
Оно предусматривает в том числе развертывание миротворческой миссии вдоль линии соприкосновения с участием почти 2 тыс. российских военных на пять лет с возможностью продления и разблокировку всех экономических и транспортных связей в Нагорном Карабахе. Под контроль Азербайджана перешли город Шуша (арм. Шуши), Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. В ноябре 2020 года Россия отправила в регион своих миротворцев. Мирный договор стороны пока не подписали.
В апреле Армения и Азербайджан впервые после окончания конфликта 2020 года начали обсуждать конкретные предложения о мирном договоре. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели встречу в Брюсселе, где договорились создать до конца апреля двустороннюю комиссию по определению границ Армении и Азербайджана, «перед которой будет поставлена задача обеспечения безопасности и стабильности вдоль границы».
Переговоры были активизированы после того, как в середине апреля Азербайджан, как считают в Армении, нарушил режим прекращения огня в Нагорном Карабахе, в районе населенного пункта Фурух (Парух), который находится в зоне ответственности российских миротворцев. По данным Минобороны России, один армянский военный получил ранение. В ведомстве отметили, что «инцидент урегулирован».
В Армении с середины апреля проходят митинги. Причиной недовольства стали слова Пашиняна о необходимости «снизить планку ожиданий» по статусу Нагорного Карабаха. Премьера обвинили в желании «сдать» Карабах, он такие намерения отрицает. В начале мая армянская оппозиция объявила о начале «масштабных акций гражданского неповиновения».