Зеленский назвал единственный способ вернуть «оккупированные» территории

Для возвращения «временно оккупированных» регионов Украине необходима солидарность всех сил, считает Зеленский. «К сожалению, мы не можем вернуть погибших, но должны вернуть все свои территории», — заявил президент

Владимир Зеленский (Фото: Иван Николаев / ТАСС)

Глава Украины Владимир Зеленский во время торжественного заседания Верховной рады по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете страны заявил о необходимости вернуть все временно оккупированные территории. Об этом сообщает УНИАН.

«Сегодня, шестой год подряд, мы защищаем свой суверенитет от российской агрессии. Мы платим за это высокую цену — жизни наших граждан», — сказал глава государства, отметив, что весь цивилизованный мир признает попытки Украины сделать все для наступления желаемого и справедливого мира. «Именно того мира, где государственный суверенитет будет господствовать в реальности, а не на бумаге», — подчеркнул глава республики.

«К сожалению, мы не можем вернуть погибших, но должны вернуть все свои территории», — считает президент. — Я убежден, что шанс у нас, у украинцев, есть только в одном случае — если мы все объединимся, как 30 лет назад».

«Хватит ссор и раздора, хватит делиться на власть и оппозицию, на левых и правых, красных и синих. Нужно перестать быть политиками, на время стать государственными деятелями, людьми, которые имеют не большой аппетит, а большую мечту о единой, сильной и непобедимой Украине», — сказал он (цитата по ТАСС).