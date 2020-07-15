Тимошенко обвинила Зеленского в сдаче Украины «международным спекулянтам»

Как сообщает УНИАН, выборы в районные советы на Украине были запланированы на 25 октября 2020 года. Однако 13 июля Зеленский отозвал из Рады постановление об их проведении.

В мае Тимошенко сравнивала страну с тонущим «Титаником». «У меня такое ощущение, что мы на «Титанике», который уже почти затонул», — заявила она на заседании Верховной рады. По ее мнению, власти Украины не предпринимают каких-либо действия для спасения страны. Снижение доходов бюджета и массовый выпуск облигаций внутреннего госдолга политик назвала финансовым коллапсом.