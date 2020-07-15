Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 июля
USD ЦБ: 71,13 (+0,38) Инвестиции, 14 июл, 12:34
Курс евро на 15 июля
EUR ЦБ: 80,62 (+0,53) Инвестиции, 14 июл, 12:34
Как быстрее запускать онлайн-проекты РБК и #CloudMTS, 09:31 В Петербурге произошел пожар в жилом доме Общество, 09:21 Роналду приблизился к рекорду результативности в чемпионатах трех стран Спорт, 09:21 «Почта России» ответила на сообщения о задержании своего ИТ-директора Общество, 09:11 Тимошенко обвинила Зеленского в сдаче Украины «международным спекулянтам» Политика, 09:07 Центры клиентского опыта ― новый взгляд на отделения банков Pro, 08:59 В США сообщили об успехе первой фазы испытания вакцины от коронавируса Общество, 08:54 GMS назвал Месси лучшим игроком XXI века по соотношению голов к матчам Спорт, 08:38 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 15 июля Общество, 08:28 Азербайджан сообщил об уничтожении еще одного опорного пункта Армении Политика, 08:25 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 08:03 РБК Pro: можно ли снизить зарплаты разработчикам Pro, 08:00 Правозащитники сообщили о задержании около 200 протестующих в Минске Политика, 07:57 Придется попотеть: что ждет рынок фитнес-центров — Bloomberg Pro, 07:56
Политика ,  
0 

Тимошенко обвинила Зеленского в сдаче Украины «международным спекулянтам»

Юлия Тимошенко
Юлия Тимошенко (Фото: YuliaTymoshenko / Facebook)

Президент Украины Владимир Зеленский отдает страну «международным финансовым спекулянтам». Об этом заявила в Facebook лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

«Президентское большинство в Верховной раде стало послушным инструментом, с помощью которого Владимир Зеленский передает Украину под контроль международных финансовых спекулянтов», — написала политик.

По ее словам, результаты работы парламента за последний год печальны. «Коррупционные законы в угоду иностранных аферистов стали основой работы «слуг народа», — пояснила Тимошенко.

Тимошенко сравнила Украину с тонущим «Титаником»
Политика

Она отметила, что законодательный процесс на Украине организован вопреки интересам граждан. Тимошенко призвала украинцев остановить «беспредел президента» на местных выборах.

Как сообщает УНИАН, выборы в районные советы на Украине были запланированы на 25 октября 2020 года. Однако 13 июля Зеленский отозвал из Рады постановление об их проведении.

В мае Тимошенко сравнивала страну с тонущим «Титаником». «У меня такое ощущение, что мы на «Титанике», который уже почти затонул», — заявила она на заседании Верховной рады. По ее мнению, власти Украины не предпринимают каких-либо действия для спасения страны. Снижение доходов бюджета и массовый выпуск облигаций внутреннего госдолга политик назвала финансовым коллапсом.

Теги: Украина, Юлия Тимошенко, Владимир Зеленский, Верховная рада
Материалы по теме
Тимошенко стала долларовым миллионером
Политика
Тимошенко сравнила Украину с тонущим «Титаником»
Политика
Тимошенко заняла место спикера во время стычки в Верховной раде
Политика
Читайте на РБК Pro
Правила съема: как россиянин делает $60 тыс. на сдаче квартир в Майами Правила съема: как россиянин делает $60 тыс. на сдаче квартир в Майами
«Тоже мне профессионал»: 10 жестких приемов манипуляторов на переговорах «Тоже мне профессионал»: 10 жестких приемов манипуляторов на переговорах
Как устроена торговая наценка: жадность ретейлеров или законная прибыль Как устроена торговая наценка: жадность ретейлеров или законная прибыль
«Что я делаю не так?»: топ-5 болей современных менеджеров «Что я делаю не так?»: топ-5 болей современных менеджеров
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter