Тимошенко обвинила Зеленского в сдаче Украины «международным спекулянтам»
Президент Украины Владимир Зеленский отдает страну «международным финансовым спекулянтам». Об этом заявила в Facebook лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.
«Президентское большинство в Верховной раде стало послушным инструментом, с помощью которого Владимир Зеленский передает Украину под контроль международных финансовых спекулянтов», — написала политик.
По ее словам, результаты работы парламента за последний год печальны. «Коррупционные законы в угоду иностранных аферистов стали основой работы «слуг народа», — пояснила Тимошенко.
Она отметила, что законодательный процесс на Украине организован вопреки интересам граждан. Тимошенко призвала украинцев остановить «беспредел президента» на местных выборах.