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NYT узнала о планах властей США запретить въезд членам компартии Китая

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает предложение о запрете членам Коммунистической партии Китая и их семьям въезда в страну. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на четыре источника, знакомых с ходом обсуждения.

По данным газеты, у членов партии и их родственников также могут отозвать существующие визы, что приведет к депортации. 

Материал дополняется.

Теги: США, Китай
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