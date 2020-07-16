Политика , 16 июл, 05:48
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NYT узнала о планах властей США запретить въезд членам компартии Китая
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает предложение о запрете членам Коммунистической партии Китая и их семьям въезда в страну. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на четыре источника, знакомых с ходом обсуждения.
По данным газеты, у членов партии и их родственников также могут отозвать существующие визы, что приведет к депортации.
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