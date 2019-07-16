В Госдуме предложили судить попавших под санкции людей в России

Суды над людьми и компаниями, находящимися под санкциями, можно будет в одностороннем порядке переносить в Россию. Соответствующие поправки внес в Госдуму соавтор закона о суверенном Рунете

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В Госдуме предложили позволить переносить суды над лицами, находящимся под санкциями, в Россию. Соответствующий законопроект внесла в нижнюю палату группа депутатов во главе с представителем фракции ЛДПР Андреем Луговым (есть у РБК).

Сейчас физические и юридические лица, попавшие под санкции, зачастую не могут защищать себя в иностранных судах, говорится в пояснительной записке. Чтобы решить эту проблему, авторы инициативы предложили переносить соответствующие иски «в арбитражный суд или суд общей юрисдикции по месту их нахождения» в России либо «по месту нахождения на территории России их имущества».

Аналогичные изменения фигуранты санкционных списков смогут вносить в соглашения, которые предусматривают рассмотрение споров в иностранных судах. Такие споры их участники смогут в одностороннем порядке переносить в российские суды. Если требования не будут соблюдены, лица, попавшие под санкции, смогут требовать неустойку по размеру первоначального иска. Если в соглашениях не указано, что споры по ним относятся к компетенции зарубежных судов, то их участники вправе обратиться в российский суд с требованием о прекращении разбирательства за рубежом, говорится в законопроекте.

Инициатива направлена на защиту интересов россиян и российских юридических лиц, в отношении которых введены санкции со стороны США или других государств, сказал РБК соавтор законопроекта Луговой. «Между компаниями, которые находятся исключительно в российской юрисдикции, иногда в соглашениях указывается, что в случае спорных вопросов они должны решаться в судах каких-то стран, — пояснил он. — И приводится список стран — Великобритания, США, Кипр, Швейцария». Предложенные группой авторов изменения закона позволят этим лицам «более качественно защищать свои права в суде», считает депутат.