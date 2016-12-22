Путин подарил Трампу мяч с чемпионата мира по футболу

Президент России Владимир Путин подарил американскому лидеру Дональду Трампу мяч чемпионата мира по футболу. Он сделал такой подарок в ответ на вопрос, кому принадлежит инициатива в вопросе по Сирии, передает корреспондент РБК.
«Что касается того, что мяч на нашей стороне по Сирии. Теперь этот мяч на его стороне», — заявил Путин. При этом он пожелал Трампу успешно провести чемпионат мира в 2026 году. Президент США пообещал передать его своему младшему сыну Бэррону.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что «сейчас мяч на российской половине поля» в налаживании двусторонних отношений. Американский президент поздравил Россию и Путина с проведением великолепного чемпионата мира по футболу — «одного из лучших в истории». Пресс-секретарь генерального секретаря Совета Европы Дэниел Хольтген также поблагодарил Россию за «фантастический чемпионат».
Финал чемпионата мира прошел в России 15 июля. Победителем мундиаля стала Франция, которая обыграла Хорватию со счетом 4:2.