Овечкин показал болельщикам на Воробьевых горах Кубок Стэнли

Александр Овечкин (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин привез Кубок Стэнли в фан-зону на Воробьевых горах в Москве, сообщает «РИА Новости».

Спортсмен с кубком в руках поднялся на сцену, за автографом к нему выстроилась очередь из нескольких тысяч болельщиков.

Самолет с кубком прибыл в столичный аэропорт Домодедово ранее 7 июля. Трофей будет представлен в фан-зоне, чтобы желающие могли с ним сфотографироваться, после чего его отвезут на учебно-тренировочную базу «Динамо» в Новогорск.

Ранее Овечкин обещал привезти Кубок Стэнли в Москву в день игры сборных России и Хорватии в рамках четвертьфинала чемпионата мира по футболу.