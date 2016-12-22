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Туск после слов Трампа о ЕС обвинил его в распространении лживых новостей
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Туск после слов Трампа о ЕС обвинил его в распространении лживых новостей
Политика, 05:19
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Туск после слов Трампа о ЕС обвинил его в распространении лживых новостей
Америка и ЕС — лучшие друзья, уверен председатель Европейского совета. Президент США накануне выразил противоположную точку зрения. О ЕС он отозвался как о «противнике» Вашингтона в торговой сфере
Дональд Туск (Фото: Johann Groder / Zuma / Global Look Press)

Глава Евросовета Дональд Туск обвинил президента США Дональда Трампа в распространении фальшивых новостей после того, как он назвал ЕС «противником» Соединенных Штатов в торговой сфере. Об этом председатель Европейского совета написал на своей странице в Twitter.

«Америка и ЕС — лучшие друзья. Тот, кто говорит, что мы враги, распространяет фальшивые новости», — прокомментировал Туск высказывания Трампа.

Последний накануне, перед вылетом из Великобритании в Хельсинки на встречу с президентом России Владимиром Путиным, в беседе с журналистом CBS News включил ЕС в число «конкурентов» США. С европейским блоком Штаты, по мнению Трампа, соперничают в торговой сфере. «В этом смысле они действительно воспользовались нами», — уверен политик. «Многие из этих стран находятся в НАТО, и они не платят по своим счетам», — пояснил Трамп.​

Отношения между Брюсселем и Вашингтоном обострились на фоне торговой войны. Ее причиной стало введение администрацией президента США пошлин на сталь и алюминий из ЕС. Брюссель в ответ на это ввел повышенные пошлины на ряд товаров из Соединенных Штатов.

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Политика

Впоследствии эта тема также обсуждалась сторонами в начале июня на саммите «Большой семерки» в канадском Квебеке. По итогам этих переговоров лидеры стран — членов клуба не смогли согласовать итоговое коммюнике, в котором предполагалось заявить о согласии G7 с необходимостью соблюдать принципы «свободной, справедливой и взаимовыгодной торговли». Трамп тогда отказался подписывать этот документ. Канцлер Германии Ангела Меркель, реагируя на это, назвала подобное решение американского лидера «удручающим». Тогда же Меркель подчеркнула, что решение Трампа не означает конец трансатлантического партнерства, однако теперь, как добавила политик, в ЕС больше не могут «просто полагаться» на США.

Кроме того, 12 июля в Брюсселе состоялся саммит стран — участниц Североатлантического альянса. На нем Трамп пытался убедить своих союзников увеличить расходы на оборону. Ранее он неоднократно обвинял страны НАТО в неисполнении своих обязательств и утверждал, что США вкладывают в защиту блока больше, чем остальные государства.

27 июня Дональд Туск в связи со сложившимися противоречиями призвал ЕС быть готовым к «наихудшим сценариям» в отношениях с США. Они, как указывал глава Евросовета, находятся под огромным давлением из-за политики Трампа

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Дональд Трамп , Дональд Туск , Евросоюз
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