ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,60 62,78 EUR Нал. 73,97 73,04 USD Бирж. 63,19 +0,16 EUR Бирж. 73,32 -0,10 USD ЦБ. 63,14 +0,35 EUR ЦБ. 73,60 +0,20 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 6094,00 -84,20 IMOEX 2259,60 +1,28% RTSI 1126,50 +1,16% Brent 77,35 +2,31% DJIA 24377,20 +0,39% Nasdaq 7583,59 +0,29%
Туск призвал ЕС готовиться к «наихудшим сценариям» в отношениях с США
Лента новостей
ВС признал законным правило о светоотражающих жилетах для водителей 16:49, Общество Сталь, бетон и искусственный интеллект: «умные» здания через 10 лет 16:45, РБК и Schneider Electric В работе Telegram произошел глобальный сбой 16:41, Технологии и медиа Умер математик и лингвист Владимир Успенский 16:40, Общество Криптовалюта Cardano подешевела на 5% за сутки 16:32, Крипто Совфед одобрил выделение 1,9 млрд руб. на урановый рудник «Росатома» 16:30, Бизнес Акции-чемпионы: чьи спонсоры окажутся лучшей инвестицией ЧМ-2018. День 13 16:26, Quote Копировать, вставить: как геномный редактор исправляет ошибки эволюции 16:24, РБК и Ингосстрах Пианист Мацуев сравнил сборную России по футболу с оркестром 16:23, Общество Выпускник «тренинга с БТР» стал кандидатом на пост главы аппарата Совфеда 16:16, Политика Трамп поддержал законопроект об ограничении иностранных инвестиций 16:16, Политика В Чечне ответили на расследование Египта о провале сборной на ЧМ 16:15, Общество Как сыр в масле: «Молвест» вел подготовку к импортозамещению с 2011 года 16:15, РБК и Сбербанк Росгвардия выделила более 2,5 млрд руб. на погашение ипотеки военных 16:12, Общество Туск призвал ЕС готовиться к «наихудшим сценариям» в отношениях с США 16:10, Политика Новость о самоубийстве Родченкова оказалась выдумкой сатирического сайта 16:08, Общество Путин пообещал США поделиться опытом проведения ЧМ по футболу 16:04, Политика Кричалки, сухой лист и сломанные ворота: самая футбольная викторина 16:00, Спецпроект РБК Спорт Орешкин анонсировал заимствования на $500 млн для нового фонда развития 16:00, Экономика Матвиенко назвала запуски почтовых дронов пиаром и игрой в самолетики 15:58, Общество МЭР попросит ЦБ разработать план выхода из капитала санируемых банков 15:50, Экономика Путин выразил надежду на улучшение отношений с США после приезда Болтона 15:49, Политика «Как сознательный человек»: 10 полезных для планеты эко-привычек 15:48, Спецпроект РБК PINK Совфед проработает вопрос об увеличении зарплаты общественным защитникам 15:46, Общество Как сократить расходы на 1 км пробега до 25%: опыт реальных компаний 15:46, РБК и «Шелл» Почти 80% новостроек в Москве продаются до сдачи дома в эксплуатацию 15:46, Строительство Основной фигурант «кокаинового дела» попросил суд не выдавать его России 15:45, Общество Совфед одобрил повышение пошлин на загранпаспорт и права 15:39, Общество
Туск призвал ЕС готовиться к «наихудшим сценариям» в отношениях с США
Политика, 16:10
0
Туск призвал ЕС готовиться к «наихудшим сценариям» в отношениях с США
Глава Евросовета Дональд Туск предупредил, что трансатлантические отношения находятся под огромным давлением из-за политики Дональда Трампа. Он призвал надеется на лучшее, но готовиться к наихудшим сценариям
Дональд Туск (Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters)

Президент Европейского совета Дональд Туск в преддверии стартующего в четверг саммита ЕС направил лидерам стран-членов союза пригласительное письмо, в котором призвал готовиться к худшим сценариям в отношениях с Соединенными Штатами. Письмо опубликовано на сайте Евросовета.

В своем обращении Туск вспомнил о событиях недавнего саммита G7 в Канаде. Он отметил, что наряду с важными для ЕС проблем миграции и реформы еврозоны «важно помнить о геополитическом контексте после саммита G7 в Канаде». «Несмотря на наши неустанные усилия по сохранению единства Запада, трансатлантические отношения находятся под огромным давлением из-за политики президента Трампа», — написал Туск, добавив, что разногласия между ЕС и США выходят за рамки торговли.

«Я поделюсь с вами своей политической оценкой того, что происходит. Я считаю, что, надеясь на лучшее, мы должны готовить наш союз к наихудшим сценариям», — предупредил глава Евросовета.

Саммит ЕС пройдет в Брюсселе 28 и 29 июня.

Отношения Брюсселя и Вашингтона обострились на фоне торговой войны, причиной для которой послужили введенные Вашингтоном пошлины на сталь и алюминий из ЕС. Брюссель в ответ ввел повышенные пошлины на ряд товаров из США. 

Еврокомиссия утвердила ответные меры на пошлины США
Экономика

Тема торговых пошлин поднималась на саммите «большой семерки» в канадском Квебеке в начале июня. Стороны не смогли согласовать по итогам встречи итоговое коммюнике, в котором предполагалось заявить о согласии G7 с необходимостью соблюдать принципы «свободной, справедливой и взаимовыгодной торговли». Трамп отказался подписывать документ. Канцлер Германии назвала данное решение Трампа «удручающим». Тогда же Меркель подчеркнула, что решение Трампа не означает конец трансатлантического партнерства. Однако теперь, добавила политик, страны ЕС больше не могут «просто полагаться» на Соединенные Штаты.

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: Евросоюз , саммит ЕС , Дональд Туск
Главное
Выпускник «тренинга с БТР» стал кандидатом на пост главы аппарата Совфеда Политика
Материалы по теме
Туск заявил об избавлении от иллюзий после разрыва США сделки с Ираном Политика
ЕС ответил на угрозу Трампа ввести пошлину на европейские автомобили Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter