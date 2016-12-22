Туск призвал ЕС готовиться к «наихудшим сценариям» в отношениях с США

Глава Евросовета Дональд Туск предупредил, что трансатлантические отношения находятся под огромным давлением из-за политики Дональда Трампа. Он призвал надеется на лучшее, но готовиться к наихудшим сценариям

Дональд Туск (Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters)

Президент Европейского совета Дональд Туск в преддверии стартующего в четверг саммита ЕС направил лидерам стран-членов союза пригласительное письмо, в котором призвал готовиться к худшим сценариям в отношениях с Соединенными Штатами. Письмо опубликовано на сайте Евросовета.

В своем обращении Туск вспомнил о событиях недавнего саммита G7 в Канаде. Он отметил, что наряду с важными для ЕС проблем миграции и реформы еврозоны «важно помнить о геополитическом контексте после саммита G7 в Канаде». «Несмотря на наши неустанные усилия по сохранению единства Запада, трансатлантические отношения находятся под огромным давлением из-за политики президента Трампа», — написал Туск, добавив, что разногласия между ЕС и США выходят за рамки торговли.

«Я поделюсь с вами своей политической оценкой того, что происходит. Я считаю, что, надеясь на лучшее, мы должны готовить наш союз к наихудшим сценариям», — предупредил глава Евросовета.

Саммит ЕС пройдет в Брюсселе 28 и 29 июня.

Отношения Брюсселя и Вашингтона обострились на фоне торговой войны, причиной для которой послужили введенные Вашингтоном пошлины на сталь и алюминий из ЕС. Брюссель в ответ ввел повышенные пошлины на ряд товаров из США.

Тема торговых пошлин поднималась на саммите «большой семерки» в канадском Квебеке в начале июня. Стороны не смогли согласовать по итогам встречи итоговое коммюнике, в котором предполагалось заявить о согласии G7 с необходимостью соблюдать принципы «свободной, справедливой и взаимовыгодной торговли». Трамп отказался подписывать документ. Канцлер Германии назвала данное решение Трампа «удручающим». Тогда же Меркель подчеркнула, что решение Трампа не означает конец трансатлантического партнерства. Однако теперь, добавила политик, страны ЕС больше не могут «просто полагаться» на Соединенные Штаты.