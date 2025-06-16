 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Противостояние Израиля и Ирана ,  
0 

Bloomberg узнал об анализе Израилем шанса «обезглавить» власть в Иране

Bloomberg: Израиль перед атакой на Иран изучал сценарий «обезглавливания» режима
Сюжет
Противостояние Израиля и Ирана
Израиль перед стартом ударов оценивал шанс «обезглавливания» руководства Ирана, включая экономические последствия конфликта, которые могут вызвать протесты, пишет Bloomberg. Смена режима не является целью атак, заявляют в Израиле
Тегеран, Иран,&nbsp;13 июня 2025 года
Тегеран, Иран, 13 июня 2025 года (Фото: Majid Saeedi / Getty Images)

В течение нескольких месяцев перед стартом ударов по Ирану в ночь на 13 июня Израиль просчитывал ряд сценариев, анализируя, приведет ли атака к «полному обезглавливанию» Исламской Республики и существует ли риск, что народ сплотится вокруг правительства, сообщает Bloomberg со ссылкой на документы и западных чиновников, знакомых с вопросом.

Также израильская и западная разведки оценивали экономические последствия возможного затяжного конфликта и политическую нестабильность, которую они могут вызвать. «Это может привести к дальнейшему падению курса национальной валюты, усугубив и без того высокую инфляцию и снизив покупательную способность. Такие условия, вероятно, усилят недовольство среднего класса и подпитают социальные волнения, что потенциально может привести к новым протестам», — приводит агентство выдержку из документа с оценкой ситуации.

В то же время, как пишет Bloomberg, некоторые жители Ирана после ударов Израиля вышли на улицы с призывом создать атомное оружие.

Иран после исламской революции возглавляет высший руководитель — аятолла, сейчас это Али Хаменеи. За ним последнее слово во всех государственных вопросах, он же выступает главнокомандующим вооруженными силами. Иранский президент, которым с июля 2024-го стал Масуд Пезешкиан, стоит в политической иерархии ниже аятоллы.

Как устроена политическая система Ирана и за что в ней отвечает президент
База знаний
Фото:Majid Saeedi / Getty Images

Власти Израиля заявляли, что целями ударов по Ирану являются ядерные и военные объекты. При этом израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху призвал иранцев бороться против «злого режима угнетателей». По словам Нетаньяху, 80% жителей Ирана хотели бы свергнуть нынешнее руководство. «Это может стать результатом [атак], потому что иранский режим очень слаб. У него в основном остались две вещи. Это планы иметь атомные бомбы и баллистические ракеты. У Ирана определенно нет людей», — оценивает премьер Израиля.

В результате израильских атак погибли более десятка высокопоставленных военных, включая командующего КСИР Хоссейна Салами и ведущих ученых-ядерщиков.

В то же время израильский посол в России Симона Гальперин подчеркнула, что целью Израиля не является смена режима в Иране, передает корреспондент РБК. «Нет цели изменить [режим], это не одна из целей операций. Только иранский народ решит, какой они хотят для себя режим и какое руководство», — сказала Гальперин.

До этого The Wall Street Journal со ссылкой на израильский источник писала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи не исключается как потенциальная цель для ударов Израиля. При этом два американских чиновника заявили Reuters, что президент США Дональд Трамп «наложил вето» на план Израиля убить Хаменеи. Глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби назвал эту информацию «фейком из страны фейков».

Источники Iran International рассказали, что Хаменеи с начала израильских ударов скрывается в бункере на северо-востоке Тегерана вместе с членами семьи.

Читайте РБК в Telegram.

Конфликт Израиля и Ирана. Главное

Генпрокуратура раскрыла данные о коррупции в России

В России обновили методику расчета среднего заработка и отпускных

Армия Израиля заявила об ударах по командным центрам подразделения КСИР. Карта

Axios: Трамп встретится с Зеленским на саммите G7 в Канаде

Reuters: Иран назвал условие для переговоров с Израилем

При иранском ударе по Тель-Авиву пострадало здание посольства США. Видео

Россиянина задержали по подозрению в попытке подорвать автомобиль чиновника

Орешкин заявил о необходимости экономики «сделать шаг не вперед, а вверх»

«Битцевскому маньяку» отказали в просьбе о переводе в колонию ближе к Москве

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Израиль Иран Аятолла смена руководства
Материалы по теме
NBC узнал, что убедило Трампа в необходимости ударов Израиля по Ирану
Политика
Песков назвал «хорошим уроком» международную реакцию на удары Израиля
Политика
Из Ирана эвакуировали еще 225 россиян
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 июня
EUR ЦБ: 90,94 (—) Инвестиции, 18:29 Курс доллара на 17 июня
USD ЦБ: 78,51 (—) Инвестиции, 18:29
РФС назвал место проведения матча за Суперкубок России Спорт, 18:44
WSJ сообщила о сигналах Ирана о готовности прекратить атаки по Израилю Политика, 18:37
Синоптики предупредили о новом похолодании в Москве к концу недели Город, 18:29
АСТ объявило новую дату выхода книги о «Ведьмаке» на русском языке Общество, 18:29
Израиль ударил по штаб-квартире иранского государственного ТВ Политика, 18:27
В НЦ «Россия» представили доклад по итогам Открытого диалога Отрасли, 18:27
«Додо Пицца» сменила регистрацию на Казахстан Бизнес, 18:26
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
РФС нашел замену «Химкам» в Российской премьер-лиге Спорт, 18:25
Что почитать летом: подборка идей для подростков и их родителей Социальная экономика, 18:24
В Севастополе мужчина зарезал тещу на глазах у своего ребенка Общество, 18:22
Какими бывают золотые слитки РБК и Сбер, 18:20
Бывшая жена Паши Техника обвинила в его смерти нелегальных медиков Общество, 18:18
МИД заявил о рисках для строящейся с помощью России иранской АЭС Политика, 18:17
«Урок»: чем хорош сериал с Юрой Борисовым и школьниками Life, 18:12