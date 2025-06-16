Bloomberg узнал об анализе Израилем шанса «обезглавить» власть в Иране

Израиль перед стартом ударов оценивал шанс «обезглавливания» руководства Ирана, включая экономические последствия конфликта, которые могут вызвать протесты, пишет Bloomberg. Смена режима не является целью атак, заявляют в Израиле

Тегеран, Иран, 13 июня 2025 года (Фото: Majid Saeedi / Getty Images)

В течение нескольких месяцев перед стартом ударов по Ирану в ночь на 13 июня Израиль просчитывал ряд сценариев, анализируя, приведет ли атака к «полному обезглавливанию» Исламской Республики и существует ли риск, что народ сплотится вокруг правительства, сообщает Bloomberg со ссылкой на документы и западных чиновников, знакомых с вопросом.

Также израильская и западная разведки оценивали экономические последствия возможного затяжного конфликта и политическую нестабильность, которую они могут вызвать. «Это может привести к дальнейшему падению курса национальной валюты, усугубив и без того высокую инфляцию и снизив покупательную способность. Такие условия, вероятно, усилят недовольство среднего класса и подпитают социальные волнения, что потенциально может привести к новым протестам», — приводит агентство выдержку из документа с оценкой ситуации.

В то же время, как пишет Bloomberg, некоторые жители Ирана после ударов Израиля вышли на улицы с призывом создать атомное оружие.

Иран после исламской революции возглавляет высший руководитель — аятолла, сейчас это Али Хаменеи. За ним последнее слово во всех государственных вопросах, он же выступает главнокомандующим вооруженными силами. Иранский президент, которым с июля 2024-го стал Масуд Пезешкиан, стоит в политической иерархии ниже аятоллы.

Власти Израиля заявляли, что целями ударов по Ирану являются ядерные и военные объекты. При этом израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху призвал иранцев бороться против «злого режима угнетателей». По словам Нетаньяху, 80% жителей Ирана хотели бы свергнуть нынешнее руководство. «Это может стать результатом [атак], потому что иранский режим очень слаб. У него в основном остались две вещи. Это планы иметь атомные бомбы и баллистические ракеты. У Ирана определенно нет людей», — оценивает премьер Израиля.

В результате израильских атак погибли более десятка высокопоставленных военных, включая командующего КСИР Хоссейна Салами и ведущих ученых-ядерщиков.

В то же время израильский посол в России Симона Гальперин подчеркнула, что целью Израиля не является смена режима в Иране, передает корреспондент РБК. «Нет цели изменить [режим], это не одна из целей операций. Только иранский народ решит, какой они хотят для себя режим и какое руководство», — сказала Гальперин.

До этого The Wall Street Journal со ссылкой на израильский источник писала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи не исключается как потенциальная цель для ударов Израиля. При этом два американских чиновника заявили Reuters, что президент США Дональд Трамп «наложил вето» на план Израиля убить Хаменеи. Глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби назвал эту информацию «фейком из страны фейков».

Источники Iran International рассказали, что Хаменеи с начала израильских ударов скрывается в бункере на северо-востоке Тегерана вместе с членами семьи.