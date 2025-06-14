Нетаньяху призвал иранцев восстать против своего правительства

Иранскому народу пришло время объединиться, встав на борьбу за свободу, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своем видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.

«Сейчас ваш шанс встать и сделать так, чтоб ваш голос услышали», — подчеркнул Нетаньяху, призвав иранцев бороться против «злого режима угнетателей».

По словам израильского премьера, иранский режим «никогда не был таким слабым». Он добавил, что поддерживает «гордый народ» Ирана в борьбе за свободу. «Народ Израиля с вами», — заявил Нетаньяху.

Израиль принял решение о проведении ударов по объектам ядерной программы Ирана еще в ноябре 2024 года и планировал атаку на апрель 2025-го, ранее сообщил израильский премьер, комментируя начатую в ночь на 13 июня операцию «Восстающий лев» против Ирана. ЦАХАЛ атаковала ядерные, военные объекты и места нахождения высокопоставленных военных.

По словам Нетаньяху, израильская операция против Ирана продлится «столько, сколько потребуется». «У Ирана все еще есть значительные возможности причинить нам вред, и мы тоже к этому подготовились», — добавил он.

Корпус стражей Исламской революции вечером 13 июня заявил, что против Израиля начинается ответная операция. Иран предпринял не менее двух пусков ракет по территории Израиля и запустил менее 100 ракет класса «земля-земля», сообщила ЦАХАЛ. Порядка 50 человек ранены в результате ответного удара Ирана.