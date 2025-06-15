Нетаньяху заявил о возможной смене власти в Иране после ударов Израиля

Нетаньяху заявил, что 80% населения Ирана хотело бы свергнуть нынешнее руководство, а нынешняя власть «очень слаба». Стороны обмениваются ударами с 13 июня

Биньямин Нетаньяху (Фото: Ronen Zvulun / Reuters)

Иранская власть слаба, а 80% населения страны хотело бы свергнуть нынешнее руководство, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью Fox News.

Репортер спросил его, считает ли Нетаньяху, что атака еврейского государства на Иран может привести к смене власти в исламской республике.

«Это может стать результатом, потому что иранский режим очень слаб. У него в основном остались две вещи. Это планы иметь атомные бомбы и баллистические ракеты. У Ирана определенно нет людей», — заявил премьер Израиля.

В апреле 1979 года была создана Исламская Республика Иран. Согласно принятой в декабре того же года Конституции, руководить страной стал духовный лидер, именно он считается главой государства в Иране, он определяет внутреннюю и внешнюю политику страны.

«Их угнетают в течение 46 лет. Они жаждали свободы», — сказал Нетаньяху об иранцах.

В том же интервью Нетаньяху рассказал, что израильская разведка перед нанесением армией ударов по Ирану вывела из строя часть средств противовоздушной обороны исламской республики.

По словам израильского премьера, сотрудники разведки «проделали отличную работу, чтобы устранить имевшиеся слои защиты». До этого The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, знакомые с ходом израильской операции. По информации газеты, Моссад на протяжении месяцев готовил операцию на территории Ирана. Агенты разведки Израиля тайно доставили в страну дроны и взрывчатые материалы.

Израиль в ночь на 13 июня начал операцию «Восстающий лев», направленную против иранской ядерной программы. Тегеран отрицает обвинения в намерении создать ядерное оружие и наносит ответные удары. Иран заявил, что Израиль перешел «все красные линии».

С этого дня Израиль и Иран регулярно обмениваются ударами. Обе стороны сообщили о погибших и пострадавших в результате этих атак.