Ynet узнал о тайной базе дронов Израиля в «самом сердце Ирана»

Израиль несколько лет планировал сегодняшнюю операцию. В ее рамках «Моссад» разместил в Иране ударные системы вблизи иранских ЗРК и создал базу дронов недалеко от Тегерана

Фото: Fatemeh Bahrami / Anadolu / ABACAPRESS.COM / ТАСС

Служба внешней разведки Израиля «Моссад» задолго до начала операции против Ирана тайно создала в этой стране базу для беспилотников, начиненных взрывчаткой, сообщает Ynet со ссылкой на источники в силах безопасности.

Базу развернули «в самом сердце Ирана». В ночь на 13 июня израильские военные активировали эти дроны для атаки на пусковые установки ракет класса «земля — земля», расположенные на объекте недалеко от Тегерана, пишет издание. Этот объект представлял прямую угрозу для Израиля, сказали собеседники.

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Журналист Axios Барак Равид со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника сообщил, что «Моссад» провел целый ряд тайных диверсионных операций на иранской территории. Как уточняет Ynet, помимо создания базы дронов, она включала развертывание в центре Ирана систем высокоточного оружия вблизи расположения иранских зенитно-ракетных комплексов. Как только ЦАХАЛ начала атаку, системы были активированы, и ракеты были запущены по целям.

Кроме того, «Моссад» использовал замаскированные автомобили, тайно завезенные в Иран, на которых было установлено вооружение. Впоследствии оно «полностью нейтрализовало» средства иранской ПВО, чтобы обеспечить свободу действий израильским ВВС, сообщили источники.

Операцию планировали несколько лет, уточняет Ynet. Ее целью премьер Биньямин Нетаньяху назвал нанесение ущерба ядерной инфраструктуре Ирана, иранским заводам по производству баллистических ракет и военному потенциалу страны. С его слов, у Тегерана достаточно обогащенного урана для изготовления девяти бомб (по сведениям ЦАХАЛ — 15). Израильские военные заявляли о планах Ирана нарастить производство баллистических ракет, что представляет «экзистенциальную угрозу».

Удары по более чем 100 целям наносили 200 самолетов израильских ВВС, сообщили в ЦАХАЛ. По данным иранского общества Красного Полумесяца, атаке подверглись не менее 60 локаций в восьми провинциях на севере, западе и юго-западе страны, в том числе Тегеран, Восточный и Западный Азербайджан и Исфахан. Агентства Mehr, Irib и другие иранские СМИ сообщили о пострадавших и жертвах. Среди погибших — три высокопоставленных военных командира Ирана: начальник штаба вооруженных сил, командующий КСИР и глава командования по чрезвычайным ситуациям.

В Израиле полагают, что военным удалось значительно повредить объект по обогащению урана в Натанзе. МАГАТЭ со ссылкой на власти Ирана сообщало, что уровень радиации там не превышен.

Иран в ответ на удары запустил в сторону Израиля сотни дронов. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в обращении к народу пообещал «суровое наказание» за атаку.