Трамп: Израилю и Ирану придется пройти через борьбу до соглашения

Трамп допустил, что Израилю и Ирану придется «побороться» до соглашения

Трамп выразил надежду, что две страны смогут достичь соглашения, но перед этим, вероятно, предстоит «пройти через борьбу». Ранее президент отмечал готовность Путина стать посредником между Ираном и Израилем

Дональд Трамп (Фото: Ken Cedeno / Reuters)

Прежде чем Иран и Израиль заключат сделку по урегулированию, им предстоит сражаться, считает президент США Дональд Трамп.

«Надеюсь, соглашение будет достигнуто. Думаю, пришло время для сделки, и мы посмотрим, что произойдет. Иногда нужно пройти через борьбу, но мы увидим, как сложится ситуация», — заявил Трамп (цитата по Reuters).

15 июня республиканец заявил, что Иран и Израиль должны заключить соглашение, которое позволит достичь мира и сделать Ближний Восток «снова великим». По его словам, он хочет заставить стороны пойти на сделку, так же как заставил Индию и Пакистан. Для этого он намерен использовать торговлю государств с США. Такой подход позволит привнести «разум, сплоченность и здравомыслие в переговоры с двумя превосходными лидерами», отметил американский президент.

Сами США вели переговоры с Ираном по ядерной программе последнего, сейчас обсуждение под вопросом.

Ситуацию на Ближнем Востоке 14 июня Трамп обсудил с президентом Владимиром Путиным. Американский лидер сообщил, что его российский коллега заявил о готовности стать посредником в урегулировании напряженности между Ираном и Израилем. Трамп отметил, что «открыт» для посредничества со стороны Москвы.

Сам Путин выражал готовность быть посредником в разговоре с израильским премьером Биньямином Нетаньяху 13 июня. В тот же день Путин поговорил по телефону и с иранским президентом Масудом Пезешкианом. Свою операцию Израиль начал в ночь на 13 июня. Путин отмечал, что осуждает действия еврейского государства.

Французский президент Эмманюэль Макрон раскритиковал идею о посредничестве Путина, поскольку Россия втянута в конфликт на Украине.