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Военная операция на Украине ,  
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В Киеве рассказали о закупках оружия у посредников и росте цен в 6 раз

Сюжет
Военная операция на Украине
Поставляемого Западом оружия недостаточно, Киев вынужден закупать его на рынке, где «доминируют спекулянты», сообщил основатель украинского «Агентства оборонных закупок». Цены на некоторые виды вооружений подскочили в шесть раз
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Военная помощь стоимостью в десятки миллиардов долларов, которую Украина получила от Запада — это лишь часть необходимых стране вооружений, сообщил The Sunday Times основатель украинского «Агентства оборонных закупок» Владимир Пикузо.

«Переданного нам оружия недостаточно», — сказал он, отметив, что в первые месяцы военных действий примерно 60% вооружения, которое использовали ВСУ, поставил Запад, а остальное закупил сам Киев. По словам Пикузо, для того, чтобы изменить ситуацию на поле боя, Украине придется потратить сумму, которая «в три или четыре раза» превосходит оборонный бюджет Китая (около $200 млрд).

Украинское государственное предприятие «Агентство оборонных закупок» обеспечивает централизованную закупку в сферах национальной безопасности и обороны. Оно было создано Минобороны Украины в июне 2022 года. С августа того же года предприятие возглавлял Владимир Пикузо, но в январе 2024-го его сменила Марина Безрукова, которая ранее работала в «Укрэнерго». «Цензор.НЕТ» писал, что Пикузо стал ее заместителем.

«Агентство оборонных закупок» использует оборонный бюджет Украины для приобретения на мировом рынке дополнительного вооружения, в котором нуждается страна. Киев закупает большое количество западного оружия, но также сильно зависит от вооружений, которые не производятся в странах НАТО: как пишет Times, Пикузо и его команда «охотятся» за оружием советских времен, особенно за боеприпасами. Предложение ограничено, на рынке «доминируют посредники и спекулянты», а запасы быстро истощаются.

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Фото:John Moore / Getty Images

По словам Пикузо, Украина хочет сотрудничать напрямую с производителями и пыталась убедить норвежские и шведские компании запустить производство вооружений, но они отказались, сославшись на отсутствие рентабельности. Из-за этого Киев был вынужден обратиться к другим источникам, в том числе торговцам оружия и посредникам. Среди них — американец Марк Моралес, чья компания Global Ordnance поставила Украине вооружения на $200 млн, писала The New York Times.

Пикузо заявил, что Украина не занимается подкупом чиновников в других странах, но признал, что у теневого рынка есть свои преимущества: «Я не буду называть конкретные страны… но во многих из них коррупция — наш союзник. В этих странах мы иногда делаем вещи, которые запрещены их собственным законодательством».

В качестве примера он привел случай, когда «Агентство» пыталось закупить у одной из стран «крайне необходимую партию боеприпасов», экспорт которых запрещен. «Мы получили категорический отказ, но потом нам позвонили и посоветовали обратиться к конкретной компании-посреднику. <...> Когда мы прислали им письмо и нам дали проект контракта, мы сразу получили разрешение на поставку этой партии на Украину», — рассказал он.

Торговцы пользуются этой ситуацией и поднимают цены «до небес», пишет газета. Источники на Украине передали Times список, который свидетельствует, что стоимость некоторых видов оружия выросла в шесть раз. В их числе — 122-мм реактивные системы залпового огня «Град»: в начале военных действий дилеры продавали снаряды по $900, а сейчас просят $6 тыс. Украина приобретает их за $4,7 тыс. По словам Пикузо, некоторые поставщики и владельцы оружейных складов как можно дольше хранят запасы, потому что знают, что через шесть месяцев цена вырастет вдвое.

Основатель «Агентства» заявил, что закупками для Украины занимаются и западные чиновники. Со слов источников Times на Украине и в Британии, сотрудники британских спецслужб помогают «тайно» находить оружие и обеспечить поставки из стран, которые не хотят, чтобы об их участии в процессе узнала Россия. «Разведывательные сообщества стран-партнеров проделали колоссальную работу по поиску и организации поставок оружия из стран, которые до сих пор отказываются от прямых поставок на Украину», — сказал Пикузо.

Российские власти осуждают любую помощь Украине. Глава российского МИДа Сергей Лавров обвинял Киев в перепродаже части поставленного ему вооружения на черном рынке. Президент Владимир Путин называл Украину источником поставок нелегального оружия.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Украина оружие поставки оружия Военная операция на Украине торговля оружием

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

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