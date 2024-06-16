В Киеве рассказали о закупках оружия у посредников и росте цен в 6 раз

Поставляемого Западом оружия недостаточно, Киев вынужден закупать его на рынке, где «доминируют спекулянты», сообщил основатель украинского «Агентства оборонных закупок». Цены на некоторые виды вооружений подскочили в шесть раз

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Военная помощь стоимостью в десятки миллиардов долларов, которую Украина получила от Запада — это лишь часть необходимых стране вооружений, сообщил The Sunday Times основатель украинского «Агентства оборонных закупок» Владимир Пикузо.

«Переданного нам оружия недостаточно», — сказал он, отметив, что в первые месяцы военных действий примерно 60% вооружения, которое использовали ВСУ, поставил Запад, а остальное закупил сам Киев. По словам Пикузо, для того, чтобы изменить ситуацию на поле боя, Украине придется потратить сумму, которая «в три или четыре раза» превосходит оборонный бюджет Китая (около $200 млрд).

Украинское государственное предприятие «Агентство оборонных закупок» обеспечивает централизованную закупку в сферах национальной безопасности и обороны. Оно было создано Минобороны Украины в июне 2022 года. С августа того же года предприятие возглавлял Владимир Пикузо, но в январе 2024-го его сменила Марина Безрукова, которая ранее работала в «Укрэнерго». «Цензор.НЕТ» писал, что Пикузо стал ее заместителем.

«Агентство оборонных закупок» использует оборонный бюджет Украины для приобретения на мировом рынке дополнительного вооружения, в котором нуждается страна. Киев закупает большое количество западного оружия, но также сильно зависит от вооружений, которые не производятся в странах НАТО: как пишет Times, Пикузо и его команда «охотятся» за оружием советских времен, особенно за боеприпасами. Предложение ограничено, на рынке «доминируют посредники и спекулянты», а запасы быстро истощаются.

По словам Пикузо, Украина хочет сотрудничать напрямую с производителями и пыталась убедить норвежские и шведские компании запустить производство вооружений, но они отказались, сославшись на отсутствие рентабельности. Из-за этого Киев был вынужден обратиться к другим источникам, в том числе торговцам оружия и посредникам. Среди них — американец Марк Моралес, чья компания Global Ordnance поставила Украине вооружения на $200 млн, писала The New York Times.

Пикузо заявил, что Украина не занимается подкупом чиновников в других странах, но признал, что у теневого рынка есть свои преимущества: «Я не буду называть конкретные страны… но во многих из них коррупция — наш союзник. В этих странах мы иногда делаем вещи, которые запрещены их собственным законодательством».

В качестве примера он привел случай, когда «Агентство» пыталось закупить у одной из стран «крайне необходимую партию боеприпасов», экспорт которых запрещен. «Мы получили категорический отказ, но потом нам позвонили и посоветовали обратиться к конкретной компании-посреднику. <...> Когда мы прислали им письмо и нам дали проект контракта, мы сразу получили разрешение на поставку этой партии на Украину», — рассказал он.

Торговцы пользуются этой ситуацией и поднимают цены «до небес», пишет газета. Источники на Украине передали Times список, который свидетельствует, что стоимость некоторых видов оружия выросла в шесть раз. В их числе — 122-мм реактивные системы залпового огня «Град»: в начале военных действий дилеры продавали снаряды по $900, а сейчас просят $6 тыс. Украина приобретает их за $4,7 тыс. По словам Пикузо, некоторые поставщики и владельцы оружейных складов как можно дольше хранят запасы, потому что знают, что через шесть месяцев цена вырастет вдвое.

Основатель «Агентства» заявил, что закупками для Украины занимаются и западные чиновники. Со слов источников Times на Украине и в Британии, сотрудники британских спецслужб помогают «тайно» находить оружие и обеспечить поставки из стран, которые не хотят, чтобы об их участии в процессе узнала Россия. «Разведывательные сообщества стран-партнеров проделали колоссальную работу по поиску и организации поставок оружия из стран, которые до сих пор отказываются от прямых поставок на Украину», — сказал Пикузо.

Российские власти осуждают любую помощь Украине. Глава российского МИДа Сергей Лавров обвинял Киев в перепродаже части поставленного ему вооружения на черном рынке. Президент Владимир Путин называл Украину источником поставок нелегального оружия.