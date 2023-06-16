Суд ООН вынесет решение по делу «Украина против России» в 2024 году

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 июня
EUR ЦБ: 91,63 (+0,67) Инвестиции, 16:42 Курс доллара на 17 июня
USD ЦБ: 83,65 (-0,31) Инвестиции, 16:42
Зеленский увидел риск заморозки конфликта в случае переговоров с Россией Политика, 22:12
Электрокроссовер из Поднебесной: чего ждать от новинки РБК Стиль и Voyah, 22:03
Лавров заявил о развязанной Западом геополитической войне против России Политика, 22:00
Перспективы рынка российской разработки РБК и Сфера, 21:38
Летевший из Москвы в Сочи пассажирский самолет сел в Саратове Общество, 21:31
Зидан ответил на вопрос о возвращении к тренерской работе Спорт, 21:31
Африканские лидеры в Киеве призвали завершить конфликт как можно скорее Политика, 21:19
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Суд ООН вынесет решение по делу «Украина против России» в 2024 году Политика, 21:16
Квартиры в готовых проектах: дома с инфраструктурой для жизни РБК и ПИК, 21:10
Минюст признал иноагентами Виталия Манского и Льва Шлосберга Политика, 21:07
МИД Армении вызвал посла России из-за случая с миротворцами и флагом Политика, 21:07
НАТО анонсировал новый шаг к сближению с Украиной Политика, 21:01
Экс-глава Google купил яхту «российского олигарха» Бизнес, 20:51
Почему ИТ-рынок России будет расти на 13% в год РБК и Softline, 20:33
Политика ,  
0 

Суд ООН вынесет решение по делу «Украина против России» в 2024 году

Захарова: суд ООН в Гааге вынесет решение по делу «Украина против России» 29 января
Российская делегация выступила с последним словом по делу «Украина против России», инициированному в январе 2017 года. Киев обвинил Москву в поставках оружия ДНР и ЛНР и притеснении крымских татар. Москва отвергла обвинения
Дворец мира в Гааге, где находится резиденция Международного Суда ООН
Дворец мира в Гааге, где находится резиденция Международного Суда ООН (Фото: Daniel Kalker / dpa / Global Look Press)

Международный суд ООН в Гааге вынесет решение по делу «Украина против России», которое было инициировано украинскими властями еще в январе 2017 года, 29 января 2024 года, сообщила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, комментируя завершение слушаний.

«14 июня российская делегация выступила с заключительным словом в рамках второго раунда устных слушаний по иску Украины к России на основании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (МКБФТ) и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (МКЛРД)», — сказала она.

Захарова отметила, что в течение трех лет российская сторона по дипломатическим каналам «аргументированно и последовательно» отвергала надуманные обвинения Киева в «якобы финансировании Россией мифического «терроризма» в Донбассе и мнимого притеснения крымских татар и украинцев в Крыму». Однако целью украинских властей было «любой ценой затащить» Москву в суд и «устроить, с их слов, показательный процесс над Россией». У Киева ничего не вышло, считает Захарова.

За время разбирательства перечень претензий Украины сократился «до нескольких эпизодов применения реактивной артиллерии в Донбассе и серии постановочных взрывов и убийств, за которыми отчетливо просматривается след украинских военных и спецслужб, а также запрета «Меджлиса крымско-татарского народа», утверждает дипломат. В 2016 году организация была признана экстремистской и запрещена в стране.

Представители России аргументировали безосновательность иска Украины, «раскрыли истинный генезис конфликта в Донбассе», напомнили «о многочисленных зверствах киевского режима», а также рассказали «о неонацистской сущности нынешнего киевского режима», заявила представитель внешнеполитического ведомства.

Киев обвинил Москву в нарушении конвенций о борьбе с финансированием терроризма 1999 года и о ликвидации всех форм расовой дискриминации от 1965 года. Украинская сторона утверждала, что российские власти «поставляют тяжелые вооружения, а также денежные и людские ресурсы нелегальным вооруженным группировкам, в том числе Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР)», а также указывала на уязвимое положение крымских татар и украинцев в Крыму.

Читайте на РБК Pro
Препараты от ожирения могут стать блокбастерами. Какие биотехи их готовят
Почему днем пить алкоголь может быть опаснее, чем вечером
Бизнес платит дважды: что происходит с природоохранными платежами
Революция iPhone или могила Google Glass. Что обещает MR-гарнитура Apple

В апреле 2017 года суд ООН в Гааге частично удовлетворил требования Украины. Судьи обязали российские власти соблюдать права крымских татар и гарантировать обучение на украинском языке в Крыму, в то же время не возложил на Москву никаких обязательств относительно Донбасса.

Суд отклонил возражения России о приемлемости иска Украины и признал свою юрисдикцию в этом разбирательстве.

Российские власти неоднократно называли Евромайдан на Украине государственным переворотом. В феврале президент Владимир Путин, говоря о причинах военных действия на Украине, заявил, что боевые действия начала не Россия: «Эти боевые действия начаты были националистами на Украине и теми, кто поддерживал их в 2014 году, когда был совершен государственный переворот. С этого все началось. После этого последовали события в Крыму и в Донбассе».

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Мария Захарова Международный суд ООН в Гааге Россия Украина Донбасс крымские татары Крым
Материалы по теме
Рябков назвал идею создать трибунал по Украине «цацкой» США
Политика
На Украине сообщили о готовности Латвии быть «адвокатом» на спецтрибунале
Политика
ЕС не увидел поддержку трибунала против России большинством членов ООН
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter