Суд ООН вынесет решение по делу «Украина против России» в 2024 году

Российская делегация выступила с последним словом по делу «Украина против России», инициированному в январе 2017 года. Киев обвинил Москву в поставках оружия ДНР и ЛНР и притеснении крымских татар. Москва отвергла обвинения

Дворец мира в Гааге, где находится резиденция Международного Суда ООН (Фото: Daniel Kalker / dpa / Global Look Press)

Международный суд ООН в Гааге вынесет решение по делу «Украина против России», которое было инициировано украинскими властями еще в январе 2017 года, 29 января 2024 года, сообщила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, комментируя завершение слушаний.

«14 июня российская делегация выступила с заключительным словом в рамках второго раунда устных слушаний по иску Украины к России на основании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (МКБФТ) и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (МКЛРД)», — сказала она.

Захарова отметила, что в течение трех лет российская сторона по дипломатическим каналам «аргументированно и последовательно» отвергала надуманные обвинения Киева в «якобы финансировании Россией мифического «терроризма» в Донбассе и мнимого притеснения крымских татар и украинцев в Крыму». Однако целью украинских властей было «любой ценой затащить» Москву в суд и «устроить, с их слов, показательный процесс над Россией». У Киева ничего не вышло, считает Захарова.

За время разбирательства перечень претензий Украины сократился «до нескольких эпизодов применения реактивной артиллерии в Донбассе и серии постановочных взрывов и убийств, за которыми отчетливо просматривается след украинских военных и спецслужб, а также запрета «Меджлиса крымско-татарского народа», утверждает дипломат. В 2016 году организация была признана экстремистской и запрещена в стране.

Представители России аргументировали безосновательность иска Украины, «раскрыли истинный генезис конфликта в Донбассе», напомнили «о многочисленных зверствах киевского режима», а также рассказали «о неонацистской сущности нынешнего киевского режима», заявила представитель внешнеполитического ведомства.

Киев обвинил Москву в нарушении конвенций о борьбе с финансированием терроризма 1999 года и о ликвидации всех форм расовой дискриминации от 1965 года. Украинская сторона утверждала, что российские власти «поставляют тяжелые вооружения, а также денежные и людские ресурсы нелегальным вооруженным группировкам, в том числе Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР)», а также указывала на уязвимое положение крымских татар и украинцев в Крыму.

В апреле 2017 года суд ООН в Гааге частично удовлетворил требования Украины. Судьи обязали российские власти соблюдать права крымских татар и гарантировать обучение на украинском языке в Крыму, в то же время не возложил на Москву никаких обязательств относительно Донбасса.

Суд отклонил возражения России о приемлемости иска Украины и признал свою юрисдикцию в этом разбирательстве.

Российские власти неоднократно называли Евромайдан на Украине государственным переворотом. В феврале президент Владимир Путин, говоря о причинах военных действия на Украине, заявил, что боевые действия начала не Россия: «Эти боевые действия начаты были националистами на Украине и теми, кто поддерживал их в 2014 году, когда был совершен государственный переворот. С этого все началось. После этого последовали события в Крыму и в Донбассе».