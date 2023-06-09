Суд ООН разрешил 32 странам присоединиться к иску Украины против России

Суд ООН разрешил 32 странам участвовать в иске Киева против России по конвенции о геноциде

Международный суд ООН (Гаага, Нидерланды) (Фото: Wilfried Wirth / imagebroker.com / Global Look Press)

Международный суд ООН в Гааге разрешил более чем 30 странам присоединиться к иску Украины против России по конвенции о геноциде. Об этом говорится в заявлении на сайте суда.

Заявления об участии в деле, «которое касается утверждений о геноциде в соответствии с Конвенцией о предупреждении преступления геноцида и наказании за него», подали США, Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Канада, Нидерланды, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Великобритания. Всем, кроме Соединенных Штатов, суд разрешил участвовать в процессе. США было отказано в участии на период «предварительного рассмотрения возражений».

Украина обратилась в Международный суд ООН в Гааге 27 февраля 2022 года, через несколько дней после начала российской спецоперации. Она потребовала привлечь Российскую Федерацию к ответственности «за манипуляцию понятием «геноцид» для оправдания агрессии» и призвать ее прекратить боевые действия. Суд поддержал позицию Украины, Россия не имела юридического представительства в этом процессе.

В июле того же года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев вновь обратился в суд по поводу нарушения Россией Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.