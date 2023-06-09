Суд ООН разрешил 32 странам присоединиться к иску Украины против России
Международный суд ООН в Гааге разрешил более чем 30 странам присоединиться к иску Украины против России по конвенции о геноциде. Об этом говорится в заявлении на сайте суда.
Заявления об участии в деле, «которое касается утверждений о геноциде в соответствии с Конвенцией о предупреждении преступления геноцида и наказании за него», подали США, Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Канада, Нидерланды, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Великобритания. Всем, кроме Соединенных Штатов, суд разрешил участвовать в процессе. США было отказано в участии на период «предварительного рассмотрения возражений».
Украина обратилась в Международный суд ООН в Гааге 27 февраля 2022 года, через несколько дней после начала российской спецоперации. Она потребовала привлечь Российскую Федерацию к ответственности «за манипуляцию понятием «геноцид» для оправдания агрессии» и призвать ее прекратить боевые действия. Суд поддержал позицию Украины, Россия не имела юридического представительства в этом процессе.
В июле того же года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев вновь обратился в суд по поводу нарушения Россией Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.
Конвенция была принята Генассамблеей ООН в 1948 году. Геноцид признается в документе преступлением. В конвенции говорится, что он может выражаться в форме убийства членов какой-либо определенной национальной группы, причинения им серьезных телесных повреждений и т.д. Совершающие геноцид лица, в том числе соучастники, участвующие в заговоре с целью совершения геноцида, подстрекающие к его совершению и покушающиеся него, подлежат наказанию.
Международный суд является главным судебным органом ООН. Он находится во Дворце мира в Гааге (Нидерланды). Суд работает с 1946 года и разрешает, в соответствии с международным правом, юридические споры между государствами.
При рассмотрении споров суд проводит публичные слушания, во время которых выступают представители и адвокаты сторон, а затем обсуждает дело на закрытых заседаниях и оглашает решение. Это решение является окончательным и не подлежит обжалованию. Если одно из государств — участников разбирательства не выполняет его, другая сторона может обратиться в Совет Безопасности ООН.
Россия признает юрисдикцию Международного суда ООН, однако оспаривает ее по отдельным делам. В октябре 2022 года Москва направила в суд возражения относительно права суда рассматривать иск Украины к России, поданный в феврале. В МИДе заявили, что суд не имеет такой юрисдикции.