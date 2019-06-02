Россия ответила на требования Украины в международном суде ООН

В Гааге продолжатся слушания по иску Украины к России, в рамках которого Киев заявляет о нарушении Москвой конвенции о борьбе с финансированием терроризма. В российском МИД считают, что спора между странами по этому положению нет

В МИД России раскрыли стратегию защиты Москвы в Международном суде ООН в Гааге по делу, которое было инициировано украинскими властями еще в начале 2017 года. Слушания по этому производству продолжатся 3-7 июня, рассказали в российском ведомстве.

В иске, о котором идет речь, утверждается, что Москва нарушает конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 года и о ликвидации всех форм расовой дискриминации от 1965 года. Первый тезис в Киеве обосновывали тем, что российские власти якобы «поставляют тяжелые вооружения, а также денежные и людские ресурсы нелегальным вооруженным группировкам, в том числе так называемым Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР)» (украинские власти считают ополченцев ЛНР и ДНР террористами). Второй — объяснялся «уязвимым положением» сообщества крымских татар и украинцев в Крыму.

Предварительное решение по этому делу суд вынес в апреле два года назад. Тогда в Гааге удовлетворили требование Киева ввести в отношении Москвы обеспечительные меры по конвенции о ликвидации расовой дискриминации. Российские власти суд в связи с этим обязал соблюдать права крымских татар и гарантировать обучение на украинском языке в Крыму. При этом в удовлетворении аналогичных требований Украины относительно конвенции о борьбе с финансированием терроризма суд отказал. Обязательств по Донбассу на Москву тогда не возложили.

На предстоящих на следующей неделе в Гааге слушаниях, заявили в МИД России, представители российской делегации собираются отметить, что спора между Киевом и Москвой по упомянутым конвенциям нет: российская сторона его «отрицает». «[Мы] намерены обосновать тот факт, что Украина недобросовестно пытается задействовать их [конвенций] механизмы разрешения споров для достижения политических целей», — говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Обвинения, о которых идет речь в иске, и «противотечения», возникшие на их почве между двумя странами, «не имеют отношения ни к одной из конвенций», указали в министерстве. «Так, развязанная Киевом гражданская война на Донбассе не регулируется Международной конвенцией о борьбе с финансированием терроризма, а претензии Киева о якобы незаконном возвращении Крыма в состав России не могут быть предъявлены на основании Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации», — уверены в российском МИД.