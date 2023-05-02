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Путин предложил РСПП представить идеи по снижению давления на бизнес

Путин предложил РСПП до 1 июня подготовить поправки в УК по снижению давления на бизнес
РСПП рекомендовано подготовить поправки в Уголовный кодекс до 1 июня. Ранее организация предложила декриминализировать десять экономических статей
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Алексей Даничев / РИА Новости)

Президент Владимир Путин предложил Российскому союзу промышленников и предпринимателей (РСПП) подготовить поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие снижение давления на бизнес. Поручение опубликовано на сайте Кремля.

«Рекомендовать <...> представить предложения по внесению в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство в экономической сфере изменений, предусматривающих снижение избыточного давления на бизнес», — говорится в нем.

Срок исполнения поручения — до 1 июня этого года.

О том, что нужно пересмотреть нормы Уголовного кодекса и декриминализировать ряд экономических преступлений, Путин заявил в обращении к Федеральному собранию в феврале. «Именно частный бизнес на фоне внешних попыток сдержать Россию доказал, что умеет адаптироваться к быстро меняющейся конъюнктуре», — отметил президент.

В марте свой пакет мер по снижению уголовного и административного давления на бизнес представил РСПП. В нем предложили декриминализировать нарушения по десяти статьям Уголовного кодекса, связанным с ведением бизнеса, и повысить размер крупного и особо крупного ущерба для ряда экономических преступлений. Среди статей, которые предлагается декриминализировать, — статьи о незаконном предпринимательстве (ст. 171), нарушении правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ (ч. 1 ст. 251), незаконном использовании изобретения или полезной модели (ч. 1 ст. 147) и другие.

Как считают в РСПП, часть указанных статей устарела либо ответственность по ним уже и так предусмотрена в КоАП, а нарушения по другим не настолько опасны, чтобы быть уголовно наказуемыми.

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