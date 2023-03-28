Власти обсудили новые меры поддержки родителей

Власти обсуждают дополнительную поддержку рождаемости, выяснил РБК. Среди инициатив — одновременное получение пособий и зарплат для вышедших из отпуска молодых матерей, их право на «дистанционку» и «речевые модули» против абортов

Фото: Константин Кокошкин / Global look Press

Власти совместно с экспертными группами обсуждают новые инициативы по стимулированию рождаемости, среди них — поддержка молодых студенческих семей, помощь работающим родителям и меры по снижению числа абортов, рассказал источник РБК, знакомый с материалами одного из профильных совещаний с участием представителей социального блока правительства. Новые инициативы в этом направлении действительно рассматриваются, подтвердил РБК федеральный чиновник, знакомый с ходом обсуждения.

Универсальные шаги, которые определяют желание семей принять решение о рождении ребенка, государством уже сделаны: введен материнский капитал за первого и второго ребенка, единое пособие на детей для семей с низкими доходами, говорит собеседник РБК. Поэтому теперь предлагается ориентировать меры на отдельные целевые группы, пояснил он.

Поручение разработать меры, направленные на повышение рождаемости и поддержку семей с детьми, дал правительству президент Владимир Путин в декабре 2022 года. Все поручения президента выполнены в срок, заявил в марте 2023 года глава Минтруда Антон Котяков.

В 2022 году количество рождений в России снизилось на 6,9% (до 1,3 млн), а суммарный коэффициент рождаемости (показывает число родившихся детей в расчете на одну женщину) уменьшился до 1,42 с 1,5 годом ранее. В 2023 году власти планируют потратить по федеральному проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей» 855 млрд руб., следует из закона о бюджете.

РБК направил запросы в Минтруд (руководит нацпроектом «Демография») и в аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой.

Как власти собираются помогать работающим родителям

Наиболее значимые из рассматриваемых мер направлены на поддержку работающих женщин, нацеленных на карьеру, и многодетных семей, говорит один из источников РБК.

Основные из них:

Возможность одновременного получения ежемесячного пособия по уходу за ребенком и зарплаты для женщин, добровольно вышедших из отпуска по уходу за ребенком на работу ранее достижения им полутора лет.

По действующим нормам мать теряет право на декретные выплаты при досрочном выходе на работу в режиме полного рабочего дня. Ежемесячное пособие определяется как 40% от среднего заработка женщины, но не менее 8,6 тыс. руб. и не более 33,3 тыс. руб. в 2023 году.

Сохранение декретных выплат поможет привлечь постороннюю помощь или финансово компенсировать семье решение о том, что, например, с работы уходит бабушка и ухаживает за младенцем, поясняет собеседник РБК, знакомый с ходом обсуждения мер.

Эта инициатива нацелена на то, чтобы дать женщине больше свободы и гибкости в определении времени, которое она может потратить на ребенка и на работу, сказала РБК первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. «Допустим, если женщина работает из дома, как рассчитать, она на полставки работает или нет?» — рассуждает она. Поэтому, по ее словам, здесь есть определенный простор для законодательных возможностей.

Установление для беременных женщин и до достижения ребенком трех лет права работать дистанционно, если позволяет вид деятельности.

По действующим правилам основанием для перевода работника на удаленную работу является заключение трудового договора, содержащего соответствующее условие, или дополнительного соглашения, которым такое условие вносится в трудовой договор. Единственной льготой по формату работы для молодой мамы, позволяющей сохранить пособие по уходу за ребенком, является возможность выхода из декрета на неполный рабочий день.

Дистанционная занятость носит ограниченный характер, в значительной степени эта мера рассчитана на умственных работников, отмечает профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Однако после пандемии о дистанционном формате работы и так стало легко договориться с работодателем, поэтому дополнительным стимулом рожать эта мера вряд ли станет, отмечает он.

Кредитные каникулы по ипотеке семьям с четвертым ребенком на период до полутора лет.

В настоящее время кредитными каникулами по ипотеке могут воспользоваться физические лица, попавшие в «трудную жизненную ситуацию». В том числе под этим подразумевается снижение среднемесячного дохода более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за предшествующий год или появление в семье нового иждивенца при снижении среднемесячного дохода более чем на 20% по сравнению с доходом за год, предшествовавший году увеличения числа иждивенцев. Кроме того, опция получения кредитных каникул доступна для мобилизованных и участников военной операции на Украине и их семей.

Ипотечные каникулы не снимают обязательств по кредиту и принципиально не меняют материальный характер ответственности, поскольку такие займы выплачиваются десятилетиями, отмечает Сафонов. «Родился четвертый ребенок, семья в сложной экономической ситуации. Его надо содержать до 20 лет, и в этот период времени заработок родителей, как правило, уже не растет, что ухудшает предпосылки для выплаты кредита. В таких условиях полтора года каникул ничего не дадут», — категоричен эксперт. Более того, при введении подобной льготы банки могут задуматься, а выдавать ли вообще ипотечные кредиты многодетным, прогнозирует Сафонов.

Порядка 80% квартир, которые берутся сегодня в ипотеку, даже семейную, — однокомнатные, указала Буцкая. И это является тормозящим фактором с точки зрения рождаемости. «Понятно, что это совсем не про большую семью. Зачастую, когда у людей спрашиваешь, почему они не хотят еще детей, они отвечают, что им негде. Поэтому различные жилищные льготы, даже каникулы по ипотечному кредиту, могут стимулировать к рождению», — считает она.

При этом важно, чтобы молодая семья уже при появлении первенца четко рисовала план на будущее. «Мы разрабатываем законопроект, согласно которому при покупке семьей квартиры площадью выше 55 кв. м должна быть снижена ставка по ипотеке, а с четвертого ребенка и далее введены каникулы или вообще часть обязательств перенесена на государство», — рассказала она.

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Какие меры обсуждаются для помощи студентам и снижения числа абортов

Отдельный блок мер поддержки рождаемости нацелен на студенческие семьи. В этой ситуации решение о рождении ребенка в случае беременности матери очень сильно завязано на возможности продолжить учебу, на решении финансовых вопросов, поясняет источник РБК. С учетом этого предлагается предусмотреть следующие шаги:

перевод на бюджетную форму обучения родивших студенток;

открытие в университетах групп кратковременного пребывания детей, комнат матери и ребенка;

преимущественное право студенческих семей на предоставление мест в общежитии.

Буцкая считает, что государство должно думать именно о молодых семьях, в которых до 30 лет уже родились первый, второй и третий ребенок, а это значит, что первый должен появиться в студенческие годы. Однако у студенческих семей нет жилья, нет дохода, и здесь государство должно их поддерживать и возможностью учиться бесплатно, и общежитиями, и детскими садами, отметила она.

Позитивно предлагаемые меры поддержки для студентов оценил и Сафонов. Однако он отметил, что все они требуют финансирования и его нельзя будет возлагать на вузы — это будет чревато формальным подходом с их стороны. Кроме того, он предложил рассмотреть создание индивидуальной траектории обучения в дистанционном формате для родивших студенток.

Власти задумываются и о дальнейшем снижении числа абортов, говорят источники РБК. Для этого рассматривается внедрение в работу врачей женских консультаций «речевых модулей» для создания у женщин «положительных установок на рождение детей в ситуации репродуктивного выбора», следует из документа.

По данным Росстата, в последние годы число абортов в России устойчиво сокращается: с 837 тыс. в 2018 году оно снизилось до 518 тыс. в 2021 году. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, во многом такая динамика стала возможной за счет внедрения доабортного консультирования — беседы психолога с женщиной, собирающейся прервать беременность.

В 2022 году Росстат зафиксировал снижение доли женщин, которые хотят быть многодетными матерями, писал РБК. Большинство женщин (71,6%) высказались о желании иметь одного или двух детей. В среднем требуется не менее двоих детей в семье, чтобы обеспечить естественный прирост населения в России, сообщали РБК в пресс-службе Росстата. «Для того чтобы население увеличивалось за счет рождаемости, необходимо, чтобы коэффициент суммарной рождаемости был выше 2,17», — поделились оценками в ведомстве. По данным Росстата, средний возраст женщины, родившей ребенка в 2020 году, составлял 28,8 года.