Песков заявил о тяжелой демографической ситуации в России

Правительство постоянно работает над решением проблем в области демографии, однако пока применяемые меры не дали желаемого результата по повышению рождаемости, заявил Песков

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Россия находится в тяжелом положении в области демографии, власти приняли целый ряд мер для стабилизации ситуации. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Применятся целый ряд мер для того, чтобы <…> сподвигнуть население увеличить рождаемость, но пока эти меры не дали желаемого результата. Это одна из главных проблем, с которой нам сейчас приходится сталкиваться», — сказал Песков (цитата по «РИА Новости»).

Эта проблема является одним из приоритетов для правительства России, работа над ней ведется постоянно, заверил он.

По его словам, Россию преследуют демографические ямы со времен Великой Отечественной войны. Еще одна демографическая яма была в 1990-е годы, когда «рушилась страна и рождаемость упала». Теперь в десятилетии, в котором мы сейчас живем, эти ямы «соединились», пояснил Песков.

В июне 2022 года президент Владимир Путин заявил, что в стране наблюдается крайне сложная демографическая ситуация. По его словам, в России в апреле 2022 года родилось менее 100 тыс. детей, что почти на 13% меньше, чем в апреле 2020 года.

Он заявил, что правительству нужно разработать дополнительные меры «кардинального характера». При этом глава государства подчеркнул, что речь идет не только о прямой финансовой поддержке семей, но и о настройке систем здравоохранения и образования под их запросы.

В России действует ряд мер поддержки семей с детьми:

материнский капитал (в 2022 году на первого ребенка он составляет 524,5 тыс. руб., на второго — 693 тыс. руб.);

единовременная выплата при рождении ребенка в размере 20,4 тыс. руб.;

ежемесячное пособие по уходу за ребенком в размере 7,6 тыс. руб.;

пособия на детей от трех до семи лет и от восьми до 17 лет;

выплата в размере 450 тыс. руб. на ипотеку многодетным семьям.

В 2021 году Путин заявил, что демографическая проблема приобрела системообразующий экономический характер. По его словам, пандемия коронавируса осложнила решение этой проблемы.