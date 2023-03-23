Мишустин сообщил об индексации МРОТ на 18,5% с 2024 года

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России проиндексируют в следующем году на 18,5%. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Государственной думе (РБК вел трансляцию).

Как уточнил глава правительства, индексация произойдет с 1 января 2024 года, ее темпы будут выше уровня инфляции.

В феврале во время послания Федеральному собранию об индексации МРОТ на 18,5% сообщил президент России Владимир Путин. Таким образом, после индексации МРОТ в России составит 19 242 руб. вместо нынешних 16 242 руб.

В прошлом году МРОТ был повышен дважды, в сумме почти на 20%, указал президент. Это стало следствием его внеплановой индексации на 10% с 1 июня в связи с санкционным давлением. По словам Мишустина, это позволило сохранить доходы 15 млн граждан России.