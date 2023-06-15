Россия и Алжир договорились не дружить против друг друга Как прошел первый с 2008 года визит алжирского президента

Президенты России и Алжира договорились повысить уровень отношений до углубленного стратегического партнерства. В экономике упор был сделан на расширение сотрудничества во всех сферах, а не только военной

Абдельмаджид Теббун (Фото: Александр Астафьев / ТАСС)

Как прошел первый за 15 лет визит президента Алжира

16 июня участием в ПМЭФ завершится трехдневный визит президента Алжира Абдельмаджида Теббуна в Россию. Глава североафриканской республики посетил Москву впервые с 2008 года — тогда здесь побывал его предшественник Абдельазиз Бутефлика. Во время нынешней поездки глава Алжира встретился со всем руководством России — премьер-министром Михаилом Мишустиным, спикером Совфеда Валентиной Матвиенко и председателем Госдумы Вячеславом Володиным, а в четверг прошли его переговоры с Владимиром Путиным.

«Отношения с Алжиром имеют для нашей страны особое значение и носят стратегический характер, — заявил президент России в начале переговоров. — <…> Как известно, СССР оказал значительную поддержку алжирским друзьям в освободительной войне, а в первые годы независимости Алжира содействовал становлению Алжира как независимого, суверенного государства, становлению его экономики по целому ряду направлений» (цитаты обоих лидеров по kremlin.ru).

Абдельмаджид Теббун отметил, что за 60 лет, что между Алжиром и Москвой существуют дипломатические отношения, «Алжир всегда поддерживает Россию». «Сегодня может быть давление иностранных государств на нас, но это никогда не может повлиять на наши отношения», — сказал глава республики и подчеркнул: Алжиру принципиально сохранить свою независимость, и в этом ему немало помогают поставки российских вооружений. В числе приоритетов Теббун выделил вступление республики в БРИКС (заявку она подала в ноябре 2022 года), расчеты в национальных валютах и положение в Ливии — она «является другом для России и Алжира, поэтому мы всегда желаем, чтобы в этой стране была стабильность».

Абдельмаджид Теббун занимает должность президента Алжира с 2019 года. Он решил баллотироваться на этот пост после того, как в феврале 2019 года тогдашний глава государства Абдельазиз Бутефлика из-за беспрецедентных протестов отказался выдвигать своею кандидатуру на пятый срок. При Бутефлике, который правил с 1999 по 2019 год, Теббун занимал должности министра по связям и культуре, министра — делегата по делам местного самоуправления и министра городского и жилищного строительства. На президентских выборах он набрал 58,13% голосов. Во время избирательной кампании он говорил о себе как о «жертве режима» предыдущего президента. Обещал внести изменения в Конституцию, которые установили бы в республике «подлинную демократию на местном и национальном уровнях». Референдум о поправках в Основной закон прошел в 2020 году — при явке в 23,8% их поддержали 66,8% проголосовавших.

Что принес визит

Главный итог нынешнего визита — подписанная президентами Декларация об углубленном стратегическом партнерстве, которая, по словам Михаила Мишустина, «ознаменует переход российско-алжирского взаимодействия на новый качественный уровень». Документ затрагивает 16 сфер, среди которых политика, торговля и экономика, таможня, финансы и банковский бизнес, энергетика, недропользование, военно-техническое сотрудничество (ВТС), борьба с терроризмом и преступностью.

В политической части декларируется, что страны не будут участвовать «в любых договорах или соглашениях, посягающих на независимость, суверенитет, территориальную целостность другой стороны» и будут твердо отстаивать принцип «недопустимости искажения истории и пересмотра итогов Второй мировой войны, замалчивания и фальсификации истории колониализма и ущерба, причиненного иностранной оккупацией».

Российские и алжирские представители подписали еще восемь документов, в их числе двусторонняя конвенция о выдаче и межправительственное соглашение об исследовании и использовании космического пространства в мирных целях.

Как выстраивается сотрудничество России и Алжира

Путин назвал Алжир одним из ведущих партнеров России в Африке (на протяжении многих лет он занимает по этому показателю второе место после Египта). До сих пор основу товарооборота между странами составляли российские вооружения. По подсчетам International Trade Center (ITC), товарооборот составляет в среднем $3 млрд в год и складывается в основном из российского экспорта: в 2021 году Россия поставила Алжиру продукцию на $2,9 млрд, импорт алжирских товаров составил всего $18,2 млн. В последние пять лет объем двусторонней торговли постепенно сокращается: если в 2018 году экспорт Москвы в Алжир составлял $4,8 млрд, то к 2021-му он снизился почти на $2 млрд.

Алжир активно закупает у Москвы изделия для ПВО, автоматизированные системы управления, ЗРК и средства связи. По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute — SIPRI), Москва — один из крупнейших поставщиков оружия в Африку: в последние пять лет ее доля составляет около 40% от общих поставок вооружений на континент. Доля России в поставках в Алжир, сообщает немецкая исследовательская компания Statista, с 2017 по 2021 год составляла 81%. Алжир наравне с Марокко — крупнейший на континенте импортер вооружений, хотя в последние годы доля его импорта упала на 58%.

Представители обеих стран говорили о стремлении расширить сотрудничество. Свой визит Теббун начал с участия в Российско-алжирском бизнес-форуме. По словам президента, нужно развивать отношения и партнерство по принципу «выигрыш-выигрыш». Среди перспективных направлений он назвал сельское хозяйство, зеленую энергетику, борьбу с изменениями климата. «Они могут рассчитывать на постоянную поддержку правительства Алжира», — сказал Теббун о перспективных проектах с Россией. В организованном «Деловой Россией» мероприятии вместе с алжирским президентом приняла участие команда министров. Они подчеркивали уникальное положение Алжира, где пересекаются пересечения Средиземноморья, арабский и африканский мир, и указывали на важность принятого в 2022 году в стране закона об иностранных инвестициях. В соответствии с законом было создано инвестиционное агентство, систематизированы подходы к инвестициям и создан принцип «одного окна» для инвесторов.

«Мы крайне заинтересованы в заключении с Алжиром соглашения о свободной торговле товарами», — сообщил на форуме министр экономического развития Максим Решетников. Промышленность, энергетика, геология и недропользование, транспорт и логистика, перечислил он возможные направления расширения сотрудничества. Важно подтягивать взаимодействие до уровня стратегического партнерства, заявил министр. Для этого нужно «настроить взаимные платежи» и «обезопасить торговлю от решений третьих стран».