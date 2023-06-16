Bloomberg сообщил о «чертовски дорогом» содержании истребителей для Киева

Час полета на старых F-16 обходится в $32 тыс., эксперты связывают готовность Запада к поставкам настолько дорогой техники с решимостью усилить интеграцию Украины и НАТО, самолеты станут для нее «мостом» в альянс

Истребитель F-16 (Фото: Ezra Acayan / Getty Images)

Истребители F-16 станут самым дорогим западным вооружением, которое получит Украина, их содержание обойдется в сотни миллионов долларов, пишет Bloomberg, опросив экспертов.

Издание приводит данные Пентагона, согласно которым час полета на старых F-16 обходится в $32 тыс. В конце мая глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли пояснил, что порой обслуживание самолетов может стоить столько же, сколько их покупка.

«Главный вывод здесь заключается в том, что эксплуатация ограниченного парка устаревших самолетов — через подрядчиков и их техническое обслуживание у подрядчиков — будет действительно чертовски дорогостоящей. Это подтверждает мысль о том, что долгосрочной целью является интеграция Украины в НАТО», — сказала аналитик Rand Бринн Таннехилл.

Она подчеркнула, что самолет вместе с походящими системами вооружения станет существенной боевой единицей на поле боя, таким образом, истребители станут «мостом к послевоенной Украине, интегрированной в НАТО».

Поставка истребителей потребует гораздо более долгосрочную поддержку Украины со стороны Запада, поскольку «логистический хвост для F-16 просто бесконечно длиннее, чем у Stinger или Javelin», отметил сотрудник Центра стратегических и международных исследований Сет Джонс.

Как выяснила Politico, украинская армия может получить истребители уже к осени этого года. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что западные страны уже пообещали «мощное» количество истребителей, и пообещал, что страна доживет до их получения.

Российская сторона критикует поставки вооружений. Кремль видел признаки эскалации из-за поставок западных танков, рост напряженности он связывает с «продолжением дискуссии теперь уже по авиационному компоненту». Российские власти считают, что поставки вооружений украинской армии говорят об участии западных государств в конфликте.