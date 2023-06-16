Песков заявил о поддержке Путиным любых ведущих к миру с Украиной идей

Президент России открыт к любым переговорам по урегулированию конфликта с Украиной, напомнил пресс-секретарь российского лидера. Поэтому, по его словам, глава государства поддерживает любые «наборы идей» по этой теме

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Президент России Владимир Путин «был, есть и остается» открытым для любых контактов, во время которых обсуждается урегулирование конфликта с Украиной. Об этом сообщил журналистам на ПМЭФ пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

В то же время, по словам представителя Кремля, решить «украинскую проблему» можно разными способами. «Поэтому любые возможные идеи, наборы идей, которые направлены на урегулирование этой проблемы и на завершение этого конфликта, они поддерживаются Путиным. Путин ведет эти разговоры и приветствует предстоящие контакты с африканскими лидерами», — подчеркнул он.

Лидеров африканских государств, которые прибудут в Россию с миссией по мирному урегулированию конфликта между Москвой и Киевом, Путин примет в Санкт-Петербурге 17 июня. В частности, визитом прибудут президент ЮАР Сирил Рамафоса, председатель Африканского союза — президент Союза Коморских Островов Азали Ассумани, президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, президент Уганды Йовери Мусевени, президент Сенегала Маки Салл и президент Республики Замбия Хакаинде Хичилема. Ожидается, что к ним присоединится также президент Египта Фаттах ас-Сиси.

За день до этого африканские лидеры посетят Киев, где их должен принять президент Украины Владимир Зеленский.

Меры, которые могут предложить лидеры африканских стран, включают вывод российских войск, отказ от размещения тактического ядерного оружия в Белоруссии, приостановку ордера Международного уголовного суда на арест Путина и смягчение санкций, писал Reuters со ссылкой на проект документа африканской делегации. Также список включает «безусловную» сделку по зерну и удобрениям. Целью этих мер в документе называют создание условий для прекращения огня, которое позволит сторонам конфликта сформулировать свои стратегии восстановления мира. Соглашение о прекращении огня может и должно сопровождаться переговорами между Россией и Западом, говорится в документе.

В Кремле ранее неоднократно заявляли, что Россия открыта к переговорам, но не видит готовности к диалогу со стороны Украины. Москва настаивает на необходимости признания Киевом новых «геополитических реалий» — итогов референдумов о присоединении Крыма и четырех новых регионов — ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Президент России также говорил, что ключ к решению конфликта в руках западных стран. «Если они действительно хотят, чтобы сегодняшний конфликт завершился с помощью переговоров, им достаточно принять только одно решение: прекратить поставки вооружений и техники», — говорил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее называл нереализуемыми мирные планы, которые не содержат пункта о выводе российских войск с Украины. За это он, в частности, раскритиковал предложения Китая по урегулированию конфликта.