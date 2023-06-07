Путин примет африканскую миссию по Украине в Петербурге
Президент России Владимир Путин, как ожидается, 17 июня в Петербурге примет лидеров африканских стран, которые приедут с миссией по урегулированию конфликта на Украине, сообщили «РИА Новости» в Браззавильском фонде, который занимается подготовкой миссии.
Путин примет президента ЮАР Сирила Рамафосу, председателя Африканского союза, президента Союза Коморских Островов Азали Ассумани, президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, президента Уганды Йовери Мусевени, президента Сенегала Маки Салла и президента Республики Замбия Хакаинде Хичилему. Ожидается, что к ним присоединится также президент Египта Фаттах ас-Сиси. Днем ранее африканских лидеров должен принять в Киеве президент Украины Владимир Зеленский, говорится в заявлении.
С 14 по 17 июня в Петербурге пройдет ПМЭФ.
7 июня Путин провел телефонные переговоры с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой. В ходе них стороны подтвердили, что президент России примет африканскую делегацию.
В середине мая Рамафоса объявил о планируемом визите африканской делегации в Москву и Киев. Миссия, по словам Рамафосы, обсуждалась многие месяцы. Президент ЮАР также отметил, что генсек ООН Антониу Гутерриш и офис Африканского союза уже проинформированы о ней.
На Украине поддержали намерение лидеров африканских государств приехать с визитом в Киев для обсуждения мирного урегулирования, сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров. Он сказал, что президент Украины Владимир Зеленский «готов принять высоких гостей, выслушать их предложения, рассказать об украинской «формуле мира» и пригласить присоединиться к ее реализации».
В мае министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что Москва пока не видела сформулированные предложения по миру от ЮАР.
В Вашингтоне говорили, что США поддержат мирный план, который собирается предложить ЮАР, если его поддержит украинская сторона.