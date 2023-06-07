Путин примет африканскую миссию по Украине в Петербурге

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 июня
EUR ЦБ: 87,17 (+0,21) Инвестиции, 16:35 Курс доллара на 8 июня
USD ЦБ: 81,46 (+0,21) Инвестиции, 16:35
ГИБДД запретит уклонистам садиться за руль. Как это будет работать Авто, 21:44
В Москве арестовали иностранца по делу о шпионаже Политика, 21:43
Роналду оценил переход Бензема в саудовский клуб Спорт, 21:35
Гладков приехал в Новую Таволжанку и назвал «наше главное преимущество» Политика, 21:27
На Пхукете россиянина попытались застрелить в машине Общество, 21:16
Путин примет африканскую миссию по Украине в Петербурге Политика, 21:15
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:11
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Аналитики «Синары» выбрали самые перспективные акции финансового сектора Инвестиции, 21:10
8 к 1: сколько денег подопечным фондов приносят инвестиции в развитие НКО Тренды, 21:04
Киев обратился в Международный уголовный суд из-за Каховской ГЭС Политика, 20:49
Российский олимпийский чемпион подписал новый контракт в НХЛ Спорт, 20:46
Как бизнес-партнерства создают экономику доверия Тренды, 20:44
Безопасность и совместимость: коробочные IT-решения для российского рынка Тренды, 20:43
Почему ИТ-рынок России будет расти на 13% в год РБК и Softline, 20:30
Военная операция на Украине ,  
0 

Путин примет африканскую миссию по Украине в Петербурге

Президент Путин примет миссию африканских стран по миру на Украине 17 июня в Петербурге
Встреча запланирована на 17 июня. За день до встречи с Путиным лидеры африканских стран должны приехать в Киев и провести переговоры с Зеленским
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Президент России Владимир Путин, как ожидается, 17 июня в Петербурге примет лидеров африканских стран, которые приедут с миссией по урегулированию конфликта на Украине, сообщили «РИА Новости» в Браззавильском фонде, который занимается подготовкой миссии.

Путин примет президента ЮАР Сирила Рамафосу, председателя Африканского союза, президента Союза Коморских Островов Азали Ассумани, президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, президента Уганды Йовери Мусевени, президента Сенегала Маки Салла и президента Республики Замбия Хакаинде Хичилему. Ожидается, что к ним присоединится также президент Египта Фаттах ас-Сиси. Днем ранее африканских лидеров должен принять в Киеве президент Украины Владимир Зеленский, говорится в заявлении.

С 14 по 17 июня в Петербурге пройдет ПМЭФ.

7 июня Путин провел телефонные переговоры с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой. В ходе них стороны подтвердили, что президент России примет африканскую делегацию.

В середине мая Рамафоса объявил о планируемом визите африканской делегации в Москву и Киев. Миссия, по словам Рамафосы, обсуждалась многие месяцы. Президент ЮАР также отметил, что генсек ООН Антониу Гутерриш и офис Африканского союза уже проинформированы о ней.

На Украине поддержали намерение лидеров африканских государств приехать с визитом в Киев для обсуждения мирного урегулирования, сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров. Он сказал, что президент Украины Владимир Зеленский «готов принять высоких гостей, выслушать их предложения, рассказать об украинской «формуле мира» и пригласить присоединиться к ее реализации».

Читайте на РБК Pro
Как китайская Кремниевая долина извлекла пользу из противостояния с США
Голые — вон: как три зумера сделали $65 млн на «OnlyFans без обнаженки»
Какие решения выносили суды по связанным с параллельным импортом делам
Инфобизнес расправил плечи: первый квартал 2023 года принес взрывной рост

В мае министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что Москва пока не видела сформулированные предложения по миру от ЮАР.

В Вашингтоне говорили, что США поддержат мирный план, который собирается предложить ЮАР, если его поддержит украинская сторона.

Авторы
Теги
Персоны
Сергей Грехов
ЮАР Сенегал Уганда Замбия Конго Украина Владимир Путин Санкт-Петербург Египет
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Материалы по теме
Советник президента ЮАР прибыл в Москву для обсуждения мирной инициативы
Политика
Кремль оценил решение ЮАР дать иммунитет участникам саммита БРИКС
Политика
В ЮАР заявили, что шесть президентов будут ездить между Киевом и Москвой
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter