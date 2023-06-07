Путин примет африканскую миссию по Украине в Петербурге

Президент Путин примет миссию африканских стран по миру на Украине 17 июня в Петербурге

Встреча запланирована на 17 июня. За день до встречи с Путиным лидеры африканских стран должны приехать в Киев и провести переговоры с Зеленским

Владимир Путин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Президент России Владимир Путин, как ожидается, 17 июня в Петербурге примет лидеров африканских стран, которые приедут с миссией по урегулированию конфликта на Украине, сообщили «РИА Новости» в Браззавильском фонде, который занимается подготовкой миссии.

Путин примет президента ЮАР Сирила Рамафосу, председателя Африканского союза, президента Союза Коморских Островов Азали Ассумани, президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, президента Уганды Йовери Мусевени, президента Сенегала Маки Салла и президента Республики Замбия Хакаинде Хичилему. Ожидается, что к ним присоединится также президент Египта Фаттах ас-Сиси. Днем ранее африканских лидеров должен принять в Киеве президент Украины Владимир Зеленский, говорится в заявлении.

С 14 по 17 июня в Петербурге пройдет ПМЭФ.

7 июня Путин провел телефонные переговоры с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой. В ходе них стороны подтвердили, что президент России примет африканскую делегацию.

В середине мая Рамафоса объявил о планируемом визите африканской делегации в Москву и Киев. Миссия, по словам Рамафосы, обсуждалась многие месяцы. Президент ЮАР также отметил, что генсек ООН Антониу Гутерриш и офис Африканского союза уже проинформированы о ней.

На Украине поддержали намерение лидеров африканских государств приехать с визитом в Киев для обсуждения мирного урегулирования, сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров. Он сказал, что президент Украины Владимир Зеленский «готов принять высоких гостей, выслушать их предложения, рассказать об украинской «формуле мира» и пригласить присоединиться к ее реализации».

В мае министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что Москва пока не видела сформулированные предложения по миру от ЮАР.

В Вашингтоне говорили, что США поддержат мирный план, который собирается предложить ЮАР, если его поддержит украинская сторона.