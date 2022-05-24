Минобрнауки предложило увеличить объем преподавания истории в вузах

По предложению Минобрнауки, изучение истории России в объеме 144 академических часов станет обязательным для всех студентов вне зависимости от специальности

Минобрнауки предлагает увеличить объемы преподавания истории России в вузах; ведомство опубликовало соответствующий проект поправок к федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС) высшего образования на портале проектов нормативных правовых актов. Внимание на документ обратил «Коммерсантъ».

Министерство считает, что историю России необходимо изучать в объеме не менее четырех зачетных единиц (144 академических часа). По предложению ведомства, требования по преподаванию дисциплины станут едиными для всех студентов — от специальности «ядерные реакторы» до «художественного руководства оперно-симфоническим оркестром и академическим хором»; это коснется как бакалавриата, так и специалитета.

Согласно пояснительной записке, проект связан с решением межведомственной комиссии по историческому просвещению и совета по развитию исторического образования при Минобрнауки.

Ранее, как писали «Ведомости», эти структуры обсуждали возможность ввести единый курс истории для студентов вузов всех направлений. Глава ведомства Валерий Фальков говорил, что на непрофильных факультетах преподавание истории сильно сокращено или исключено, при этом, по его словам, без знания истории «нельзя сформировать картину мира ни у айтишника, ни у инженера».

Как отметил заместитель главы совета по развитию исторического образования, председатель правления Российского исторического общества Константин Могилевский, ФГОС сейчас не устанавливают объемы преподавания истории России или содержание дисциплины. Профессиональное историческое образование получают только 0,4%, а остальные недостаточно изучают историю, считает он.

Могилевский сообщил также, что на рабочей группе при Минобрнауки было принято решение о создании единой концепции преподавания истории: «Нужен некий минимальный перечень явлений и событий российской истории, которые должны обязательно войти в этот курс. А дальше по закону у вузов есть вариативность в учебных программах».

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Кандидат исторических наук, преподаватель Тюменского госуниверситета Александр Фокин предположил, что преподавание истории будет включать элементы политинформации, «определенный взгляд на события прошлого и настоящего». В то же время, считает он, преподаватель при желании сможет обойти эти рамки.

В апреле глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что ведомство задумалось о том, чтобы ввести изучение истории с первого года обучения в школе (сейчас эти уроки в российских школах начинаются с пятого класса). Позднее он уточнил, что речь идет не об уроках истории как таковых, а об «историческом просвещении» в рамках предмета «Окружающий мир».

Согласно опросу ВЦИОМ, против преподавании истории в первом классе выступают 49% россиян, поддерживают эту инициативу 42% респондентов.