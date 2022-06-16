Макрон, Шольц и Драги прибыли на Украину

Макрон, Шольц и Драги с начала российской спецоперации еще не посещали Украину. Они проведут переговоры с Зеленским за день до того, как Еврокомиссия предоставит выводы о перспективе членства страны в ЕС

Марио Драги, Эмманюэль Макрон и Олаф Шольц (слева направо) (Фото: Filippo Attili / ANSA / Global Look Press)

Президент Франции, канцлер Германии и премьер-министр Италии Эмманюэль Макрон, Олаф Шольц и Марио Драги находятся на Украине, куда они вместе направились на поезде, сообщили RaiNews и La Repubblica. Информацию о визите Макрона на Украину подтвердили в Елисейском дворце, передает Reuters.

На кадрах, которые опубликовали итальянские СМИ, Макрон, Шольц и Драги сидят за столом в вагоне «Укрзализныци». Они уже въехали на территорию Украины, пишет «Страна.ua». Поезд направляется в Киев от польской границы.

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Политики должны прибыть в столицу утром, там они встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским. Переговоры пройдут за день до того, как Еврокомиссия предоставит выводы о перспективе членства Украины в ЕС.

Макрон, Шольц и Драги с начала российской спецоперации еще не посещали Украину.

О том, что политики посетят Украину, на днях сообщала La Stampa. По ее информации, они планируют обсудить с Зеленским вопросы разминирования портов и разблокировки зерновых коридоров.

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Макрон во время визита также может объявить о передаче Украине еще шести 155-мм самоходных артиллерийских орудий Caesar, сообщили источники Europe 1. Первые шесть таких орудий были переданы Киеву в конце апреля.

В апреле Москву, а затем Киев посетил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. После его визита были активизированы переговоры и при посредничестве ООН и Международного комитета Красного Креста проведена эвакуация мирных жителей с завода «Азовсталь» в Мариуполе.