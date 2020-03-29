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Жена премьер-министра Канады излечилась от коронавируса

Супруга канадского премьер-министра Джастина Трюдо Софи вылечилась от коронавируса. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Я чувствую себя намного лучше и получила от моего лечащего врача и Минздрава Оттавы сообщение, что со здоровьем все в порядке», — написала Софи Грегуар-Трюдо.

Жена главы правительства поблагодарила тех, кто выражал ей пожелания скорейшего выздоровления и выразила поддержку всем людям, которые сейчас страдают от коронавирусной инфекции COVID-19.

Супруга канадского премьера Трюдо заразилась коронавирусом
Общество

О заболевании Грегуар-Трюдо сообщил офис премьер-министра 13 марта. Супруга главы кабмина прошла тест после рекомендаций врачей, и он оказался положительным.

Вместе со своим мужем Джастином Трюдо Софи отправилась на двухнедельныый карантин. Отмечалось, что супруги чувствуют себя хорошо.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Согласно актуальным данным американского университета Джона Хопкинса, в Канаде выявлено 5655 заболевших коронавирусной инфекцией нового типа. В стране зафиксирован 61 летальный исход и 466 выздоровевших.

В стране с 16 марта закрыты границы. Джастин Трюдо заявил, что исключительные обстоятельства требуют исключительных мер. Въезд в Канаду разрешен только гражданам страны и членам их семей, дипломатам, гражданам США и экипажам самолетов.

Теги: Канада, премьер-министр, коронавирус
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