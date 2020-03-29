Жена премьер-министра Канады излечилась от коронавируса

Супруга канадского премьер-министра Джастина Трюдо Софи вылечилась от коронавируса. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Я чувствую себя намного лучше и получила от моего лечащего врача и Минздрава Оттавы сообщение, что со здоровьем все в порядке», — написала Софи Грегуар-Трюдо.

Жена главы правительства поблагодарила тех, кто выражал ей пожелания скорейшего выздоровления и выразила поддержку всем людям, которые сейчас страдают от коронавирусной инфекции COVID-19.

О заболевании Грегуар-Трюдо сообщил офис премьер-министра 13 марта. Супруга главы кабмина прошла тест после рекомендаций врачей, и он оказался положительным.