Иран назвал безосновательными обвинения США в подрыве танкеров близ Омана

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что, обвинения, высказанные Вашингтоном в адрес Тегерана, о том, что именно иранская сторона стоит за подрывами двух танкеров в Оманском заливе является безосновательными. Об этом глава иранского МИДа написал в Twitter.

«То, что США незамедлительно воспользовались возможностью выдвинуть обвинения против Ирана — без каких-либо фактических или косвенных доказательств — со всей очевидностью дает понять, что Группа-Б переходит к плану Б: саботировать дипломатию — включая [ту, которую проводит японский премьер] Синдзо Абэ и скрыть экономический терроризм против Ирана», — заявил он.

По словам министра, несколько месяцев назад он уже предупреждал о подобном сценарии. «Не потому, что я ясновидящий, а потому, что я понимаю, откуда берется Группа-Б», — отметил Зариф, подразумевая под группой-Б США, Израиль и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Взрывы на танкерах Kokuka Courageous, который шел под флагом Панамы, и Front Altair, шедшим под флагом Маршалловых островов, произошли в четверг, 13 июня, в Оманском заливе. По данным Reuters, они подверглись торпедной атаке.