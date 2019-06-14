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Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+32,72%) прогноз Jefferies к 23.04.20 Купить
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Иран назвал безосновательными обвинения США в подрыве танкеров близ Омана

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что, обвинения, высказанные Вашингтоном в адрес Тегерана, о том, что именно иранская сторона стоит за подрывами двух танкеров в Оманском заливе является безосновательными. Об этом глава иранского МИДа написал в Twitter.

«То, что США незамедлительно воспользовались возможностью выдвинуть обвинения против Ирана — без каких-либо фактических или косвенных доказательств — со всей очевидностью дает понять, что Группа-Б переходит к плану Б: саботировать дипломатию — включая [ту, которую проводит японский премьер] Синдзо Абэ и скрыть экономический терроризм против Ирана», — заявил он.

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По словам министра, несколько месяцев назад он уже предупреждал о подобном сценарии. «Не потому, что я ясновидящий, а потому, что я понимаю, откуда берется Группа-Б», — отметил Зариф, подразумевая под группой-Б США, Израиль и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Взрывы на танкерах Kokuka Courageous, который шел под флагом Панамы, и Front Altair, шедшим под флагом Маршалловых островов, произошли в четверг, 13 июня, в Оманском заливе. По данным Reuters, они подверглись торпедной атаке.

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что к нападению причастен Иран. По его словам, данные о причастности Тегерана основываются на разведданных, а также на анализе использованного во время атаки оружия.

Теги: Иран, танкеры, обвинения
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