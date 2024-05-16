 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Военная операция на Украине ,  
0 

США назвали положение ВСУ «невероятно отчаянным»

Патель: Госдеп США считает положение армии Украины «невероятно отчаянным»
Сюжет
Военная операция на Украине
Госдепартамент называет происходящее сейчас на поле боя невероятно отчаянным и критическим моментом, Зеленский предупредил о риске потерять Харьков. Минобороны России отчитывается об улучшении позиций в этом регионе
Фото: Валентин Огиренко / Reuters
Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Положение армии Украины сейчас является «невероятно отчаянным», заявил зампредставителя Госдепартамента США Ведант Патель в ходе брифинга. Трансляция велась на YouTube.

«Очевидно, что ситуация невероятно отчаянная. Мы знаем, что это сложное время, но мы также уверены, что военная помощь сможет привести к изменениям на поле боя», — сказал Патель.

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен признал, что сейчас — критический момент в конфликте. Будущие «недели и месяцы потребуют многого от украинцев, которые и без того пожертвовали очень многим», признал он.

Зеленский провел заседание ставки в Харькове
Политика
Владимир Зеленский

Генштаб ВСУ сообщил НАТО о «серьезной ситуации», сложившейся на поле боя из-за задержки с поставками иностранной военной помощи. Украина может потерять контроль над Харьковом, предупредил президент Владимир Зеленский. Он тоже связал риск с долгим согласованием в США новых пакетов поддержки и отметил, что ответствен не только Вашингтон, но и весь мир, который «дал Путину возможность» продвинуться.

Украинская делегация прибыла в США, чтобы убедить Белый дом снять запрет на использование американского оружия для атак на российские территории, выяснило Politico. Такое требование возникло потому, объясняет издание, что действующие ограничения не позволили ВСУ нанести удары по российским военным складам и предотвратить наступление.

Минобороны России сообщало, что российские войска продвигаются вглубь Харьковской области и заняли село Бугроватка к юго-западу от Волчанска. 13 мая ведомство доложило об улучшении тактического положения в районе Волчанска, а также населенных пунктов Нескучное, Липцы и Веселое в Харьковской области.

США назвали положение ВСУ «невероятно отчаянным»
США назвали положение ВСУ «невероятно отчаянным»

Полиция начала изымать неправильно припаркованные самокаты

Зеленский заявил об угрозе потерять Харьков

Речь Путина во время визита в Пекин. Видео

Болгария потребует от «Газпрома» более €400 млн в качестве компенсации ущерба

Дюмин эмоционально попрощался с правительством Тульской области. Видео

Что пишут мировые СМИ о визите Владимира Путина в Китай

Сколько москвичи добираются от столицы до дач. Инфографика

ФСБ опубликовала видео с допросом подозреваемого в подготовке теракта в Крыму

Кремль опубликовал видеокадры неформального общения Путина и Си Цзиньпина

Баффет вложил $6,7 млрд в загадочную компанию. Что это за бизнес?
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина Госдепартамент США США ВСУ

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Материалы по теме
Зеленский отменил все международные визиты на фоне ситуации под Харьковом
Политика
Генштаб ВСУ сообщил об отводе войск с позиций в районе Волчанска
Политика
Шри-Ланка направит в Россию миссию после гибели своих граждан на Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 мая
EUR ЦБ: 98,9 (+0,07) Инвестиции, 16:38 Курс доллара на 17 мая
USD ЦБ: 90,92 (-0,33) Инвестиции, 16:38
Главы Минобороны Турции и Украины обсудили возобновление зерновой сделки Политика, 22:25
L'Equipe узнала об отказе Франции вызывать на Олимпиаду игрока «Зенита» Спорт, 22:21
Си Цзиньпин назвал решение конфликта на Украине Политика, 22:15
Памфилова назвала жалобу на логотип выборов параноидальными измышлениями Политика, 21:52
Пушилин сообщил, что ВСУ впервые ударили по ДНР бомбами GLSDB Политика, 21:47
NYT узнала о приближении НАТО к решению об отправке войск на Украину Политика, 21:40
Новый тренер «Спартака» заявил о готовности к большому давлению Спорт, 21:37
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Парламент Молдавии назначил выборы президента и референдум на один день Политика, 21:24
Активисты попытались сорвать собрание акционеров Lloyds Bank Инвестиции, 21:24
США назвали положение ВСУ «невероятно отчаянным» Политика, 21:21
Минобороны показало кадры уничтожения морских дронов ВСУ Политика, 21:02
Выставку-форум «Россия» посетили 13 млн человек Общество, 20:58
Карпин вызвал в сборную вратаря, оставившего «Спартак» без финала Кубка Спорт, 20:51
Комитет Думы предложил отклонить проект об отсрочке для многодетных отцов Политика, 20:46