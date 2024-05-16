США назвали положение ВСУ «невероятно отчаянным»

Госдепартамент называет происходящее сейчас на поле боя невероятно отчаянным и критическим моментом, Зеленский предупредил о риске потерять Харьков. Минобороны России отчитывается об улучшении позиций в этом регионе

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Положение армии Украины сейчас является «невероятно отчаянным», заявил зампредставителя Госдепартамента США Ведант Патель в ходе брифинга. Трансляция велась на YouTube.

«Очевидно, что ситуация невероятно отчаянная. Мы знаем, что это сложное время, но мы также уверены, что военная помощь сможет привести к изменениям на поле боя», — сказал Патель.

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен признал, что сейчас — критический момент в конфликте. Будущие «недели и месяцы потребуют многого от украинцев, которые и без того пожертвовали очень многим», признал он.

Генштаб ВСУ сообщил НАТО о «серьезной ситуации», сложившейся на поле боя из-за задержки с поставками иностранной военной помощи. Украина может потерять контроль над Харьковом, предупредил президент Владимир Зеленский. Он тоже связал риск с долгим согласованием в США новых пакетов поддержки и отметил, что ответствен не только Вашингтон, но и весь мир, который «дал Путину возможность» продвинуться.

Украинская делегация прибыла в США, чтобы убедить Белый дом снять запрет на использование американского оружия для атак на российские территории, выяснило Politico. Такое требование возникло потому, объясняет издание, что действующие ограничения не позволили ВСУ нанести удары по российским военным складам и предотвратить наступление.

Минобороны России сообщало, что российские войска продвигаются вглубь Харьковской области и заняли село Бугроватка к юго-западу от Волчанска. 13 мая ведомство доложило об улучшении тактического положения в районе Волчанска, а также населенных пунктов Нескучное, Липцы и Веселое в Харьковской области.