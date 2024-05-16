В МВД Словакии заявили о риске гражданской войны после покушения на Фицо

Негативные комментарии в соцсетях показали, что Словакия находится на грани гражданской войны после покушения на премьера, считает глава МВД. Нападавшему предъявили обвинение, ему грозит пожизненное заключение

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Словакия находится на грани гражданской войны после покушения на премьер-министра Роберта Фицо, заявил глава словацкого МВД Матуш Шутай-Эшток. Его слова приводит издание Novinky.cz.

«Судя по тому, какую ненависть многие разжигали [в социальных сетях], сегодняшний день превратился в бурю, и теперь мы стоим на грани гражданской войны», — сказал он, призвав «немедленно это прекратить». По его словам, покушение на Фицо было «политически мотивированным и произошло сразу после президентских выборов».

Нападавшему 71-летнему писателю Юраю Цинтуле предъявили обвинение в покушении на убийство. Как пишет портал tvnoviny.sk, ему грозит пожизненное лишение свободы. Телеканал Markiza отмечает, что Цинтула признался в содеянном и рассказал в ходе допроса, что нападение готовилось «за пару дней».

Фицо в апреле предсказал вероятность покушения на членов правительства Политика 15 мая после выездного заседания правительства Словакии в городе Гандлова в Фицо выстрелили несколько раз. По данным Standard, одна пуля попала ему в живот, другая — в бедренную кость, третья — в плечо. Нападавший был задержан на месте происшествия.

Премьер-министра оперировали пять часов. Словацкие власти утверждают, что его состояние удалось стабилизировать, угрозы жизни нет, однако директор больницы, в которой находится политик, Мириам Лапуникова назвала ситуацию серьезной. Лидеры ряда стран, в том числе президент России Владимир Путин, осудили нападение на Фицо и пожелали ему скорейшего выздоровления.